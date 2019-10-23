"Они обижены!" России предрекли бунт одной из республик

Республика Татарстан, которая входит в состав Российской Федерации, в ближайшее время захочет получить независимость.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, местное население чувствует себя обиженным, там зреют какие-то новые ситуации.

"Думаю, что в следующий раз затрепещет Казань, татары чувствуют себя обиженными и этого можно ожидать. Совсем не хочу быть пророком и не хочу, чтобы проливалась кровь, но там зреют какие-то новые ситуации. В традиции советской и имперской власти – подавлять эти волнения. Еще в горбачевские времена довольно жестко протесты подавлялись в Вильнюсе. Но это в традициях империй в целом. Римская и даже Австро-Венгерская империи имели все эти проблемы", – уточнила писательница.

Казань - столица Татарстана ВВС

При этом она напомнила, что сейчас многие страны, которым раньше было выгодно входить в составы больших империй, захотели обрести свободу и независимость.

"Но имперский мир закончился. Вот Китай – торговая империя, он ни с кем не воюет, он завоевывает страны с помощью дешевых товаров. Китай совершил колоссальный рывок. Сто лет назад чашка риса была счастливым обедом для китайца, а сегодня китайские туристы заполонили весь мир. Это значит, что они стали жить лучше. И России тоже начала жить лучше", – подытожила Улицкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского журналиста Саши Сотника, если президент Владимир Путин пробудет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у России все меньше шансов остаться в прежних границах.

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