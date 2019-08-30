Дело в документах? В России сообщили, почему задержался обмен пленными

Обмен пленными между Россией и Украиной задерживается из-за проблем, связанных с документами.

Такую информацию со ссылкой на свои источники озвучил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире ObozTV. По его данным, скоро Олег Сенцов и другие украинские политзаключенные вернутся домой.

"Мои источники в России говорят о том, что всех, кого должны были обменять, доставили до аэропорта. К этому было абсолютно все готово. Насколько я понимаю, часть действительно уже находится на территории Украины", – сообщил Пономарев.

По его словам, возникли проблемы, связанные с документами – "прошениями о помиловании и всем прочим".

"Это чувствительный момент, потому что подписание любых документов означат признание российской юрисдикции. Наши ребята там люди принципиальные, настроенные очень четко, и никаких уступок делать не хотят. Думаю, нам надо набраться терпения. И они скоро вернутся", – добавил Пономарев.

Он подчеркнул, что переговоры – это очень конфиденциальный, даже "интимный" процесс, и любые публичные заявления могут повлиять на него не лучшим образом.

По мнению Пономарева, Кремль подаст историю освобождения украинцев выгодным для себя образом.

"Их же не отпустили, их поменяли на российскую агентуру… Путин не будет говорить в России, что раньше он считал Сенцова террористом, а сейчас считает невинно пострадавшим. Он будет по-прежнему говорить, что тот преступник. Но мол, "невинных людей в Украине взяли в заложники, а мы своих не бросаем" и надо было на них обменять", – объяснил российский оппозиционер.

Все свежие подробности освобождения украинских пленных – в текстовой трансляции OBOZREVATEL.

Военные самолеты в "Жулянах" 30 августа Радио Свобода

OBOZREVATEL напоминает, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными. Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности.

В то же время СМИ сообщили, что ожидается прилет освобожденных украинцев в аэропорт "Жуляны". На данный момент там уже собралась пресса.

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