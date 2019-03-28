Скоро на Донбассе? Россия похвасталась новым смертельным оружием

В России похвастались новыми снайперскими винтовками T-5000 "Точность", которые поступили на вооружение Росгвардии.

Отмечается, что их будут использовать в контртеррористических операциях (КТО). Об этом рассказал представитель командования одного из отрядов специального назначения Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщает "ФАН".

Российские военные утверждают, что по сравнению с другими видами вооружения – это лучшие винтовки, что были в Росгвардии.

Винтовка "Точность" "ФАН"

Снайперский комплекс "Точность" изготовлен российским предприятием "Промтехнологии". Заявлено, что он может эксплуатироваться с патронами различного калибра. Согласно информации производителя, масса винтовки составляет порядка 6 килограмм, она якобы может поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация перебросила около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал" на полигон и готова начать их испытания.

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