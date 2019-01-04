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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Скорбь благодарных рабов: Магнитогорск благодарен Дракону

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Одна фраза вышибла меня из новогодней попытки побыть в режиме дауншифтинга, с детьми, семьёй и друзьями...

Мужчина, у которого погибли под развалинами в Магнитогорске сын и внучка, на вопрос журналиста телеканала Дождь отвечает:

"Я очень благодарен губернатору, он тепло меня принял!"

Есть фразы, от которых коробит. Это одна из них. Он "благодарен губернатору"... Тот "тепло его принял"… Не обматерил, не послал… А принял... Лично… Возможно, даже чайку налил с сахаром… Вы вообще представляете, до чего вертикаль снизошла?! Сам принял!!! Не ушел в отставку, не уехал в Куршавель, не снят с должности, не арестован, а принял… тепло… И даже обещал поставить стелу на месте трагедии! Это все, что нужно для благостного ощущения посреди чудовищной скорби. Дальше мужичек добавляет: "Это мы, все мы виноваты… Мы - вся Россия…"

А губернатор-то, молодец… Тепло принял…

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Вот это врожденное азиатское, ордынское раболепие перед властью раздражает меня всегда, но особенно вот в такие моменты. Но люди, конечно, не причем. Как там у Шварца… "Это холуйство - всего лишь кровь мертвых гуннов, которая течет в наших жилах".

Когда мужичок из Кемерово, у которого сгорела живьем вся семья, над пепелищем поет "аллилуйя" губернатору, Путину и Единой России - это настолько чудовищно резонирует с человечностью, что мне физически становится тошно.

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Это всё та же история о сыновьях, которых привозят россиянам в цинке из Донбасса, а родители хвалят тех, кто их туда послал и утверждал что "их там нет"…

Родне погибших заявляют, что в случае распространения информации о месте и обстоятельствах гибели военнослужащего, семья останется без квартиры, пенсии и прочих привилегий, а они благодарят генералов и губернаторов. Это самое что ни на есть холопство.

"Я не имею права комментировать… Следственный комитет ведет работу…" - продолжает отец и дед погибших… И это грустная правда. Вы не имеете права… Давно не имеете никаких прав… У вас одна прерогатива - восхищаться вашим ВСЕ, лобызать власть и кричать "Крым наш!", "Пендосы - враги!", "Бандеровцы распяли мальчика и загнали детей рыть окопы!"

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Вы не имеете права не только комментировать, сомневаться и складывать 2+2 (в басне о взрыве бытового газа), но и права думать. За вас думает следственный комитет! Вот он, Оруэл в самом что ни на есть чистом виде…

Я не ёрничаю, мне жаль ваших детей, оставшихся под развалинами, тех, чьи крики еще долгое время доносились сквозь оцепление МЧС и ФСБ до обезумевших родных. Не поверите, мне жаль даже тех, кого положил ваш режим здесь у нас на Донбассе…

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Но еще более мне жаль вас… Тех, над кем так издевается банда чекистов. Тех, кто на морозном ветру, рядом с развалинами, под которыми трупы ваших детей, хвалит власть и напоминает сам себе границы "я не имею права это комментировать!"

Горькое зрелище. Что-то остаточно человеческое испаряется из вас, раболепствующие россияне… Вы как бы перестаете быть нормальными людьми… Скорбь благодарных рабов - страшное зрелище, не менее страшное, чем сама трагедия. А возможно даже более…

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Автор
Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Место
РоссияМагнитогорск
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Klok Marina
Klok Marina
Тепло принял…а повод то какой - жуть
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Тюркин Олег
Тюркин Олег
"Благодарные рабы" - отличная формулировка!
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