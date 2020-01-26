Скончался скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Скандальный протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января.

Об этом "Интерфаксу" сообщили прихожане. Причина смерти 51-летнего Чаплина пока что неизвестна. По словам одного из очевидцев, протоиерей умер около 16:30.

"Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – сообщил он.

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда вскоре подтвердил смерть Чаплина.

Всеволод Чаплин Дождь

Как писал OBOZREVATEL, Всеволод Чаплин был ярым противником Украины и резко выступал против создания ПЦУ. Из-за этого он ранее также призвал предать анафеме митрополита Епифания.

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