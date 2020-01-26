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26 января • обновлено в 17:53
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Скончался скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

37.2т
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Скандальный протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января.

Об этом "Интерфаксу" сообщили прихожане. Причина смерти 51-летнего Чаплина пока что неизвестна. По словам одного из очевидцев, протоиерей умер около 16:30.

"Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – сообщил он.

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Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда вскоре подтвердил смерть Чаплина.

Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

Дождь

Как писал OBOZREVATEL, Всеволод Чаплин был ярым противником Украины и резко выступал против создания ПЦУ. Из-за этого он ранее также призвал предать анафеме митрополита Епифания.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Всеволод Чаплин
Место
Россия
Тег
РПЦ
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Еще не вся оскотинившаяся xoxловы6лядь отметилась. Не задерживайся, свиноскотообразная xoxлопадаль, перекличка уже началась.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Всеволод Чаплин - неоднозначная личность - он много сделал и для РПЦ и много сделал против РПЦ и русского народа ... но все-же пусть земля будет ему пухом ...
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Ильич Владимир, ЗЕМЛЯ ЙОМУ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ!
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Новичок!!!
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