"Сколько смешить можно?!" В сети разгромили Путина из-за робота Федора

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин "показал" президенту России Владимиру Путину антропоморфного робота Федора. Но на фотографиях, которые опубликовали в сети, самого Федора не видно. Пользователи с сарказмом написали, что робот – это Путин.

Разговор главы РФ и директора "Роскосмоса" журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Также он выставил соответственный снимок.

"Рогозин показал Путину робота Федора. Рогозин: Владимир Владимирович. Хотел бы вам показать одну работу. Путин: Давайте. Рогозин: Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа велась ещё с 2012 года", – написал Смирнов.

Путин и Рогозин Twitter Дмитрия Смирнова

Пользователи, не увидев Федора, предположили, что робот – это или сам Путин, или Рогозин.

"Это напротив Путина антропоморфный робот?", "Напротив Рогозина!", "Сколько смешить можно?? Вот, где реальные клоуны", "А в костюме робота Федора сам Рогозин полетит?", "Антропоморфный Путин", – написали в сети.

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Некоторые пользователи даже предложили свое продолжение разговора.

"ВладимВладимыч, так вот этот робот может легко заменить вас на посту президента Российской Федерации! - Вы что несете? - ВладимВладимыч, эту железяку можно и в батискаф закинуть, и в космический корабль запулить, все равно не жалко", – прокомментировали они.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Рогозин показал Путину робота Федора.

Рогозин: Владимир Владимирович. Хотел бы вам показать одну работу

Путин: Давайте.

Рогозин: Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа велась ещё с 2012 года. pic.twitter.com/QSkKvj12P0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сеть разъярила поездка Путина в Братск, где должно было пройти совещание по паводку в Иркутской области, а затем в затопленный город Тулун.

Позже пользователи разгромили президента России из-за очередной показухи.

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