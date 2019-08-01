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"Сколько смешить можно?!" В сети разгромили Путина из-за робота Федора

1.8т Читать материал на украинском

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин "показал" президенту России Владимиру Путину антропоморфного робота Федора. Но на фотографиях, которые опубликовали в сети, самого Федора не видно. Пользователи с сарказмом написали, что робот – это Путин.

Разговор главы РФ и директора "Роскосмоса" журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Также он выставил соответственный снимок.

"Рогозин показал Путину робота Федора. Рогозин: Владимир Владимирович. Хотел бы вам показать одну работу. Путин: Давайте. Рогозин: Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа велась ещё с 2012 года", – написал Смирнов.

Путин и Рогозин

Путин и Рогозин

Twitter Дмитрия Смирнова

Пользователи, не увидев Федора, предположили, что робот – это или сам Путин, или Рогозин.

"Это напротив Путина антропоморфный робот?", "Напротив Рогозина!", "Сколько смешить можно?? Вот, где реальные клоуны", "А в костюме робота Федора сам Рогозин полетит?", "Антропоморфный Путин", – написали в сети.

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Некоторые пользователи даже предложили свое продолжение разговора.

"ВладимВладимыч, так вот этот робот может легко заменить вас на посту президента Российской Федерации! - Вы что несете? - ВладимВладимыч, эту железяку можно и в батискаф закинуть, и в космический корабль запулить, все равно не жалко", – прокомментировали они.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Рогозин
Место
Россия
Тег
Роскосмос
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Титов Герман
Титов Герман
В очередной раз ху"ю! Сидят два долбо"ба и не знают чем еще умственно отсталую вату удивить, чтобы рейтинг себе поднять!? Сметут ведь нах"й народные массы всех друзей плешивого и его самого, а бежать то особо некуда , ну разве что в чучню или придрысьтровье! А процесс уже пошел! Года полтора -два и лучше заранее узнать у яныковыча , как тот уеб"вал! Может его опыт пригодится!
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Юмор уровня "рагуль"
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Nemo Александр
Nemo Александр
Xоxлов Xoзяин, ты забыл уточнить, чей юмор рогозина или путина?
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Dell Alex
Dell Alex
Xоxлов Xoзяин, да куда уж до рисования мультиков и показа китайских роботов )))
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