''С*ки! Спасите по-братски!'' В России на канатной дороге произошло ЧП с туристами

В России 8 декабря туристы застряли на канатной дороге в горах близ курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии.

Люди в панике снимали видео и просили о помощи, так как не могли выбраться из ледяной западни, (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мы провисели 1,5 часа в открытой кабинке. Люди уже прыгали в сугробы с нее, но под нами было около 15 метров высоты, и мы побоялись. Был сильный ветер со снегом, уши мои стали стеклянными. Мы позвонили начальнику канатной дороги, он сказал: "Ждите!" Вот и ждали 1,5 часа. Нас сняли — шли по сугробам по пояс в снегу", – рассказал очевидец Александр, уточнив, что перед туристами даже никто не извинился.

ЧП на канатной дороге скриншот

Люди кричали из кабинки: "С*ки, мы реально тут висим, бл*дь, мы никуда не едем. Спасите по-братски. Мы между пятым и четвертым уровнем".

Позже сотрудница ГУ МЧС Росси Бэла Черкесова рассказала в комментарии "Интерфаксу", что сообщение о ЧП поступило дежурному в 15:05 (14:05 по Киеву).

ЧП на канатной дороге скриншот

"Как выяснилось, по технической причине остановилась пятая очередь канатной дороги (около 3 тыс. метров над уровнем моря). В результате, во время движения на канатке застряли 12 человек", – рассказала она.

Черкесова уточнила, что людей спасали с помощью альпинистского снаряжения, а к 16:00 эвакуация была завершена.

ЧП на канатной дороге скриншот

"Состояние всех туристов нормальное. Медицинская помощь никому не потребовалась", - добавила собеседница агентства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года произошло ЧП на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури. Туристы получили травмы, потому что сломался подъемник. Многим пришлось прыгать вниз с огромной высоты в сугробы. Позже очевидцы трагедии рассказали подробности происшествия.

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