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"Сказали взять и нести": в Москве разоблачили появление украинского флага на митинге

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Украинский флаг на акции протеста в Москве держали выходцы из стран Средней Азии, которые даже не понимали, какой стране он принадлежит.

Об этом в своем Facebook сообщила российский депутат с Измайлово Надежда Загордан, которая рассказала, что была на митинге и, заметив недалеко от себя флаги Грузии и Украины, решила поинтересоваться их появлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, подошла интересоваться, что за люди с флагами. А там... наши друзья из Средней Азии, что обычно работают в Жилищниках. Чьи флаги несут не знают, но им сказали их взять и понести. Предложили мне позвонить тем, кто им приказал флаги нести, но вместо телефона решили с ними убежать", – написала Загордан.

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Флаг Украины на митинге в Москве

Флаг Украины на митинге в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве прошел митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы" начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова.

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Место
Россия Москва
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Ш. Олег
Ш. Олег
Настойчиво рекомендую редакции "Обоза" координировать действия своих корреспондентов. А то в одной статье написано: "… на проспекте Сахарова появился один из протестующих со знаменем Украины в руках. Окружающие тут же начали обзывать его "провокатором" и потребовали убрать флаг или уйти. Мужчина отказался и заявил: "Это флаг моей страны, вы ох*ели, я ей горжусь, горжусь Майданом!" - а теперь оказывается, что это был выходец из Средней Азии, который даже не знает, флаг какой страны у него в руках? Странно, про Майдан знает, а флаг в первый раз видит? :)
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Свидомые сами боятся своё рыло светить, наняли гастеров! И всёравно в котёл! Хахаха!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинский флаг на акции протеста в Москве держали выходцы из стран Средней Азии, которые даже не понимали, какой стране он принадлежит.....всё что нужно знать о ''массовых протестах в России'')))))))
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