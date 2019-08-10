"Сказали взять и нести": в Москве разоблачили появление украинского флага на митинге

Украинский флаг на акции протеста в Москве держали выходцы из стран Средней Азии, которые даже не понимали, какой стране он принадлежит.

Об этом в своем Facebook сообщила российский депутат с Измайлово Надежда Загордан, которая рассказала, что была на митинге и, заметив недалеко от себя флаги Грузии и Украины, решила поинтересоваться их появлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, подошла интересоваться, что за люди с флагами. А там... наши друзья из Средней Азии, что обычно работают в Жилищниках. Чьи флаги несут не знают, но им сказали их взять и понести. Предложили мне позвонить тем, кто им приказал флаги нести, но вместо телефона решили с ними убежать", – написала Загордан.

Флаг Украины на митинге в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве прошел митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы" начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова.

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