Скандальный священник РПЦ цинично оправдал смерти от коронавируса

Скандальный глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Дмитрий Смирнов заявил, что люди будут умирать от коронавируса даже при карантине, если на то есть Божья воля.

Кроме того, в эфире одной из радиостанций он призвал верующих бояться не болезни, а Бога и греха, пишет Lenta.ru.

"Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один Господь Бог", – сказал священник. В этой связи он выразил уверенность в том, что, даже если россияне будут соблюдать все рекомендации по профилактике заражения вирусом, возможность заболеть и умереть останется.

"Так уж Богу угодно", – объяснил он и привел в пример недавние события в Москве, где из-за сильного ветра дерево упало на машину и убило мужчину.

Дмитрий Смирнов By24.org

Смирнов заявил, что внимание к теме вируса неоправданно преувеличено и вызвано страхом в обществе. Он сравнил эпидемию коронавируса с туберкулезом, отметив, что вокруг последнего такой паники нет.

"У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой, а так-то все, тишина полная", – возмутился представитель РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Смирнов назвал ядерное оружие залогом существования России, ее народа и культуры.

Напомним, несмотря на объявление пандемии коронавируса в мире, в Санкт-Петербурге в Казанском соборе устроили массовое поклонение верующих мощам святого Иоанна.

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