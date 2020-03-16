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16 марта • обновлено в 13:22
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Скандальный священник РПЦ цинично оправдал смерти от коронавируса

1.4т
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Скандальный глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Дмитрий Смирнов заявил, что люди будут умирать от коронавируса даже при карантине, если на то есть Божья воля.

Кроме того, в эфире одной из радиостанций он призвал верующих бояться не болезни, а Бога и греха, пишет Lenta.ru.

"Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один Господь Бог", – сказал священник. В этой связи он выразил уверенность в том, что, даже если россияне будут соблюдать все рекомендации по профилактике заражения вирусом, возможность заболеть и умереть останется.

"Так уж Богу угодно", – объяснил он и привел в пример недавние события в Москве, где из-за сильного ветра дерево упало на машину и убило мужчину.

Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов

By24.org

Смирнов заявил, что внимание к теме вируса неоправданно преувеличено и вызвано страхом в обществе. Он сравнил эпидемию коронавируса с туберкулезом, отметив, что вокруг последнего такой паники нет.

"У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой, а так-то все, тишина полная", – возмутился представитель РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
РПЦ Новости России
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