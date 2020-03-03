Скандальная блогерша Диденко отличилась слезливым видео: в сети не оценили

Российская блогерша Екатерина Диденко, несмотря на трагическую потерю мужа и друзей, не упускает возможности поделится со своими многочисленными подписчиками тем, как она живет после смертельной вечеринки с сухим льдом.

Девушка заявила, что не знает, как так могло случиться. Очередное слезливое видео россиянки опубликовал в Twitter "Двач" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы с Валей прожили дружно и мирно 11 лет... Вот буквально последние два месяца мы только начали жить так, как мне хотелось, как когда-то стремилась. Всю жизнь я двигала Валю вперед, чтобы он добился каких-то успехов", – заявила россиянка.

Диденко еще раз прокомментировала скандальную смертельную вечеринку

Она призналась, что и муж помогал ей справляется с ее комплексами, и ей очень его жалко. При этом блогерша набросилась на соотечественников, которые продолжают критиковать ее и обвинять в трагедии.

"Мне очень жалко, что так произошло. Очень больно… Но как, как вы умудряетесь писать гадости и оскорбления мне и моей семье? Я соболезную родным и близким погибших. Это очень тяжело – потерять дорогих людей", – всхлипывая, сказала она.

По ее словам, те события являются случайным трагическим стечением обстоятельств. Однако она не должна опускать руки.

"Мне нужно быть сильной. Потому что у меня двое детей. Мне нудно продолжать жить ради них", – подытожила Диденко.

Отметим, что пользователи соцсети не оценили видео и не поверили слезливым признаниям блогерши.

"Всю жизнь я двигала Валю вперед"… Вперед ногами", "Кто ей текст пишет? Убитая вдова, путается в оценке своей жизни. Выгнать спичрайтера на*иг, на заработанные деньги нанять профи-словоблудия", "Мотив мужа стал понятен. 11 лет она его пилила и в последние 2 месяца он сдался, и начал выполнять все ее хотелки. Поняв, что уже невмоготу, решил поплавать в бассейне с сухим льдом", "Как она его двигала вперед, мозги е*ала?", "Просто днище", "Не верю", – пишут в комментариях.

Реакция пользователей на признания Диденко twitter.com/ru2ch

Реакция пользователей на признания Диденко twitter.com/ru2ch

Реакция пользователей на признания Диденко twitter.com/ru2ch

Реакция пользователей на признания Диденко twitter.com/ru2ch

Реакция пользователей на признания Диденко twitter.com/ru2ch

Реакция пользователей на признания Диденко twitter.com/ru2ch

> я не знаю почему такое произошло pic.twitter.com/NFwYitrfZj — Двач (@ru2ch) March 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

Компания российской блогерши Екатерины Диденко, день рождение которой закончился гибелью троих людей из-за химической реакции сухого льда с водой в бассейне, и раньше увлекалась странными экспериментами.

Стало известно, что мужа скандальной блогерши Валентина, который погиб из-за использования сухого льда на вечеринке, предупреждали, что его использование может быть опасно.

Позже блогерша Екатерина Диденко, потерявшая на вечеринке по случаю ее дня рождения мужа и двоих друзей, заявила, что в тот вечер ее компания просто хотела развлечься и не думала о последствиях.

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