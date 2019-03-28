"Скамейку не подобрали?" Путина опять высмеяли в сети из-за роста

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил лидеру России Владимиру Путину щенка породы тайган и орловского скакуна. Сеть отреагировала насмешками.

Животных Путину презентовали во время его официального визита в Бишкек, который состоялся в четверг, 28 марта. Соответствующими фото и видео поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Щенок по кличке Шерхан – предcтавитель местной породы собак, которая является cмесью борзой и волкодава", – пояснил журналист.

Путин и Жээнбеков Twitter Дмитрий Смирнов

Президент покормил скакуна, однако залезть на него так и не рискнул. В сети реакция Путина вызвала насмешки. Пользователи предположили, что ему для этого нужен был табурет, намекая на рост лидера РФ.

"Дед весь трясется от страха", "Почему Путин не сел на коня? Скамейку не подобрали?", "Нацлидер не смог прокатиться на подарке, так как организаторы пожлобились на табуреточку", "Впору одаренному открывать зверинец", "В обмен на 30 миллионов халявных баксов из российского бюджета", "А чё не залез? Табуретки не было?" – написали в комментариях.

"Не бойся, не бойся": Путин, орловский скакун с морковкой и пугливый щенок Шерхан pic.twitter.com/Yd0PsZAhaF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.

Жээнбеков подарил президенту Путину орловского скакуна и щенка киргизской породы тайган: "Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава" pic.twitter.com/8XzWcFqeXD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в честь Дня ангела.

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