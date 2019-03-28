|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Скамейку не подобрали?" Путина опять высмеяли в сети из-за роста

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил лидеру России Владимиру Путину щенка породы тайган и орловского скакуна. Сеть отреагировала насмешками.

Животных Путину презентовали во время его официального визита в Бишкек, который состоялся в четверг, 28 марта. Соответствующими фото и видео поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Щенок по кличке Шерхан – предcтавитель местной породы собак, которая является cмесью борзой и волкодава", – пояснил журналист.

Новости
"Доехал?" Путин похвастался "чудо-лимузином" и нарвался на смех в сети

Путин и Жээнбеков

Путин и Жээнбеков

Twitter Дмитрий Смирнов

Президент покормил скакуна, однако залезть на него так и не рискнул. В сети реакция Путина вызвала насмешки. Пользователи предположили, что ему для этого нужен был табурет, намекая на рост лидера РФ.

"Дед весь трясется от страха", "Почему Путин не сел на коня? Скамейку не подобрали?", "Нацлидер не смог прокатиться на подарке, так как организаторы пожлобились на табуреточку", "Впору одаренному открывать зверинец", "В обмен на 30 миллионов халявных баксов из российского бюджета", "А чё не залез? Табуретки не было?" – написали в комментариях.

"Скамейку не подобрали?" Путина опять высмеяли в сети из-за роста
"Скамейку не подобрали?" Путина опять высмеяли в сети из-за роста
"Скамейку не подобрали?" Путина опять высмеяли в сети из-за роста
"Скамейку не подобрали?" Путина опять высмеяли в сети из-за роста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в честь Дня ангела.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
9
16
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Хуйло - воно і в Африці хуйло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Теперь хохлики внимание, "беременный" Порошенко) https://ria.ru/20190328/1552175152.html
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Снова проходил мимо, вафлік, проходя - проході
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всё искал кто же и в какой сети высмеял Президента РФ. Из людей не нашёл никого, лишь только горстку чубатого сброда и шароварного биомусора.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения