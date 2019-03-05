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Скабеева оскандалилась неудачной покупкой: сеть смеется

26.5тЧитать материал на украинском

Покупка российской пропагандистки Ольги Скабеевой разозлила сеть. На ней заметили кроссовки, стоимость которых составляет около тысячи долларов.

"У Скабеевой кроссовки за 69 тыс руб. (примерно $1000) все-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России", — написали в Twitter, показав обувь марки Louis Vuitton.

При этом в комментариях к посту рассказали, что получает Скабеева гораздо больше, а именно 4 млн рублей в месяц, а значит, может себе позволить такую роскошь.

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"Они может и все сто стоят, но на ней смотрятся как копыта на лошади! Одела бы чего-нить попроще и то было бы более стильно. Впрочем, быдло оно и есть быдло", "На корову можно надеть очень дорогое седло. Но что это изменит?", "Великая держава Россия, а шмотки из стран НАТО, сплошные когнитивные диссонансы", пишут в сети.

Скабеева оскандалилась неудачной покупкой: сеть смеется
Скабеева оскандалилась неудачной покупкой: сеть смеется

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото. На своей станице в Instagram журналистка опубликовала снимок, сделанный в красной телефонной будке — известном символе Великобритании и Лондона.

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Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
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Комментарии
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68
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Аксенов Виталий
Аксенов Виталий
Голодранцы,которые не в состоянии заработать денег,нищеброды,скачущие в кастрюлях вместо того,чтобы работать,больше всех бесятся,что кто-то работает и может себе позволить приличную вещь!Идмте работать,свидомые!
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Шо за паника,поменяла на 18 барралей скрепной нефти, всего то делов.
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S S
S S
Лапотная рассея не умеет шить обувь,поэтому их оббирают страны Запада,впаривая бусики и айфончики за штуку баксов.Величие,мля,скрепное!
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Ронович Рон, передовой флот - кузя (ворованный ) и др. мелочь типа не купленных минстралей ? Не позорься убогое .
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Ронович Рон
Ронович Рон
S S, не ну Украина конечно же может похвастаться и самолётами, и ракетами и самым передовым флотом, наконец Подольским мостом в Киеве, короче бомжы не считайте чужие деньги, босота которая клянчит по всему миру секонд хэнд.)))
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