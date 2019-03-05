Скабеева оскандалилась неудачной покупкой: сеть смеется

Покупка российской пропагандистки Ольги Скабеевой разозлила сеть. На ней заметили кроссовки, стоимость которых составляет около тысячи долларов.

"У Скабеевой кроссовки за 69 тыс руб. (примерно $1000) все-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России", — написали в Twitter, показав обувь марки Louis Vuitton.

При этом в комментариях к посту рассказали, что получает Скабеева гораздо больше, а именно 4 млн рублей в месяц, а значит, может себе позволить такую роскошь.

"Они может и все сто стоят, но на ней смотрятся как копыта на лошади! Одела бы чего-нить попроще и то было бы более стильно. Впрочем, быдло оно и есть быдло", "На корову можно надеть очень дорогое седло. Но что это изменит?", "Великая держава Россия, а шмотки из стран НАТО, сплошные когнитивные диссонансы", пишут в сети.

у Скабеевой кроссовки за 69 тыс руб. (примерно $1,000)

всё-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России pic.twitter.com/3bT9nFIKwF — недруги за бугром🇿🇼 (@Lndcalling) 4 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото. На своей станице в Instagram журналистка опубликовала снимок, сделанный в красной телефонной будке — известном символе Великобритании и Лондона.

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