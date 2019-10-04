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4 октября • обновлено в 06:58
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Скабеева огрызнулась на Путина из-за Украины

3.2т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины.

Ироничное сообщение она написала на своем канале в Telegram. Скабеева, ведущая пропагандистскую программу "60 минут" на канале "Россия-1", сказала, что Украину никогда специально не освещают в негативе.

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До этого Путин заявил, что российские СМИ не должны выставлять "соседа, братский народ в невыгодном свете".

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы – они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику – что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно", – сказал Путин.

Скабеева огрызнулась на Путина из-за Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что верит в то, что украинский глава Владимир Зеленский пытается завершить войну на востоке страны.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Ольга Скабеева Владимир Путин
Место
Россия
Тег
пропаганда
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70rus xxx
70rus xxx
Пора Пу менять.Это ,"братский народ", уже многих достает.Да и причем здесь именно Скабеева?Постоянно читаю. укр.СМИ,и тоже не вижу позитива.Где взять Скабеевой перемогу,если ее просто нет.Вот что,к примеру,в экономике поднялось,в промышленности за последние 5 лет?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
70rus xxx, В экономике не знаю, но в верховной раде у Кивы поднялось на днях))))))))))))
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