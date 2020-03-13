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13 марта • обновлено в 10:55
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Станислав Асеев
Станислав Асеев
Журналист Все статьи автора

Россия устроит очередной котел на Донбассе

5.3т

Россия абсолютно не заинтересована в решение этого конфликта. Не знаю, что там думает Путин и его окружение, но те, кто находится в оккупационной власти Донецка и Луганска, на этом конфликте зарабатывают колоссальные деньги. Завершать войну для них нет никакого смысла. Обратите еще внимание на информационную повестку российских каналов. Вы там не увидите проблем российской глубинки, что у них света нет в деревнях или проблем пенсионеров… Там только одна Скабеева, которая круглосуточно обсуждает Донбасс и Украину. Если эти темы забрать, информационно Россия столкнется со своими собственными проблемами.

Поэтому я не вижу аргументов, чтобы Россия ушла из Донбасса и потеряла там свое влияние. Оккупированная часть Донбасса – это их регион, и это нужно признать. Какое бы политическое решение ни предлагалось, этот регион на десятилетия будет напичкан российской агентурой с идеологическим влиянием. Это нужно понимать и оставить иллюзии.

Как только Киев заговорит о плане Б, Россия устроит очередной котел на Донбассе

В Офисе президента есть некий план Б. Он озвучивался как "если мы не договоримся о политическом решении, мы будем замораживать эту ситуацию, предоставлять социальные гарантии людям, которые хотят оттуда выехать".

Мне кажется, нам нужно двигаться в этом направлении. Но как только мы озвучим такую риторику на уровне государства, начнется очередное обострение и мы можем получить очередной котел.

России эти территории не нужны, они разграблены. В Горловке вообще не осталось ни одной рабочей шахты, более того, они затоплены и не подлежат восстановлению. Донбасс России нужен только в качестве политического аргумента, такой себе ошейник на шее Украины. Но как только Украина скажет "мы отворачиваемся и делайте там, что хотите, – это оккупированная территория", нужно быть готовым к тому, что у ФСБ есть вариант. Так что план Б требует качественной проработки.

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Автор
Станислав Асеев Станислав Асеев
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России война
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фил филька
фил филька
странно все говорят в0йна в0йна а ветераны ато. а где ветераны в0йны?))
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2
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Все, що робить-неробить нинішня влада стосовно окупованого Донбасу (особливо на міжнародному рівні), об"єктивно вигідно ворогу. Один Сивохо чого вартий!((( Скільки ще треба покласти життів патріотів України, щоб нинішня влада зрозуміла безперспективність своїх дій на цьому напрямку і в тому ключі, як зараз?! Тим паче, що ввх "обнулил сроки" і нікуди "не піде", допоки його не "винесуть вперед ногами." І він буде грати на виснаження України і чинної влади, перетворюючи її на посміховисько! Він прагне до того, щоб його "партнером" був не Зеленський, а Мертвечук!(((
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2
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фил филька
фил филька
путин хватить толкать сивоху на пол!!
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фил филька
фил филька
я же правильно понял автора сего высера?)
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