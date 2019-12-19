"Ситуация зайдет в тупик!" Путин дал оценку о Минским соглашениям

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе существуют только Минские соглашения.

"Меня насторожило заявление коллеги Владимира Зеленского о том, что можно пересмотреть Минские соглашения. Если это произойдет, ситуация может зайти в тупик", – сказал Путин.

По его словам, ключом к соглашениям является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть в конституции.

Путин высказался о Минских соглашениях

"Его продлили на год, но не на постоянную основу. Хотя мы постоянно говорили о том, что нужно дать ему постоянно действующий характер. Затем перенести его в конституцию. Ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого делать не хотят. Нужен прямой диалог – этого нет", – сказал Путин.

Как писал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года.

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