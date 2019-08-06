Ситуация вышла из-под контроля? Вскрылся важный нюанс о рванувшем в России арсенале

Арсенал боеприпасов под российским Красноярском (Ачинск), где 5 августа прогремели взрывы, планировалось ликвидировать в 2022 году.

Такое заявление сделал член комитета по обороне Госдумы шестого созыва, эколог Максим Шингаркин, пишет "Коммерсант". Указано, что это обычный склад боеприпасов, где нет и никогда не было ни химического, ни ядерного оружия.

По информации Минобороны РФ, там хранили вооружение, приготовленное еще в эпоху холодной войны. Однако, любопытным оказался другой нюанс.

Взрывы под Красноярском "РИА Биробиджан"

"Точных данных о характере пожара нет, однако хочу обратить внимание, что организация арсеналов с точки зрения пожаротушения в советское время предусматривала, что пожар и взрывы на отдельном хранилище не провоцируют возгорания и взрывов на соседних. То, что эвакуируют город, означает, что сценарий, как говорится, запроектный. Теперь важно, чтобы пожар не перекинулся на окружающие леса", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка. Они начали массово убегать.

Тем временем, из-за взрывов, которые напомнили очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

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