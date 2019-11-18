"Ситуация созрела!" Путин задумал еще один мост

Президент России Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену в районе Якутска, сооружение которого якобы откладывалось из-за аннексии Крыма.

Отмечается, что это единственный крупный город страны, который не имеет круглогодичного сообщения с сетью федеральных дорог. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, стоимость трехкилометрового путепровода с 11 км подходов оценили в 82,9 млрд рублей с НДС. Также предполагается, что будет привлечена и часть частных инвестиций, поэтому проезд по мосту частично станет платным.

Владимир Путин

Как отмечает издание, на письме главы Якутии Айсена Николаева, где он просит предусмотреть в бюджете деньги на мост, Путин написал: "Ситуация созрела до реализации".

"Согласно финансовой модели, с федерального бюджета выделят 47,8 млрд, а с регионального – еще 6,4 миллиарда рублей. Остальные средства должны вложить частные инвесторы", – говорится в сообщении.

Следовательно, предполагается, что проезд для легковых автомобилей будет бесплатным. А для всех остальных тариф может составить в пределах 1-4 тыс. рублей.

kommersant.ru

Также отмечается, что в 2013 году уже проводился конкурс на строительство данного моста, но соглашение не было заключено. Это якобы произошло из-за аннексии РФ украинского Крыма.

По данным издания, в начале года Владимир Путин одобрил еще один крупный проект – реконструкцию трассы "Колыма", на которую нужно 85 млрд рублей. Но деньги на него пока не выделены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заметили странное движение по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров Крым с Россией: "Два состава последовали в направлении Керчи, а затем пошли в направлении Тамани". Связали данный маневр с тем, что Россия перенесла запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с декабря 2019 года на июнь 2020 года. По словам экспертов, месяц назад там обвалился тоннель со стороны Керчи, что сделало запуск поездов невозможным.

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