"Ситуация серьезная!" В России забили тревогу из-за выброса радиации

Информация об экологических последствиях взрыва на военном полигоне в Архангельской области (Россия), озвучиваемая официальными структурами РФ, не соответствует действительности.

"Ничего не раскрывается", – рассказал OBOZREVATEL сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!" Владимир Сливяк.

"Мы не можем добиться у Минобороны либо "Росатома", сколько радиации попало в окружающую среду и что это за радионуклиды, то есть какой состав. Можно только сказать, что та информация, которая распространяется, не соответствует действительности. По крайней мере, в части того, что никаких вредных веществ в атмосферу выброшено не было. Был большой выброс. Но насколько большой, нужна ли эвакуация – этого невозможно сказать без информации, которую просто не выдают", – подчеркнул эколог.

Радиация, иллюстрация Популярная механика

В этом контексте он напомнил: "Есть данные государственного радиационного мониторинга, который в день взрыва зафиксировал очень большое повышение радиации – приблизительно в 20 раз больше, чем природный радиоактивный фон. И это в 30 километрах от эпицентра. Из-за какого-то незначительного количества радиации такого превышения быть не может. Если отталкиваться не от природного фона, а от того уровня, который считается опасным, после которого надо предпринимать какие-то действия, то таким уровнем считается 0,6 микрозиверта в час, а там было 2 микрозиверта в час".

"Понятно, что ситуация серьезная, что выброс был весьма значительный, но что именно происходит, сказать очень трудно, потому что это военные объекты. Северодвинск – это тоже военный город. Ни на этот полигон, ни в Северодвинск не пускают никаких независимых экспертов", – констатировал эколог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.