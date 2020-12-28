На Ютубе показали синие трусы.

Ты забудешь их едва ли, синие трусы.

Есть вопрос, но нет ответа, синие трусы.

Стайл убийственного цвета, синие трусы.

Синие трусы – вспоминаю, умираю.

Синие трусы, я только о таких мечтаю.

Синие трусы мне эфэсбэ стирает.

Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

В жар и в холод тебя бросят синие трусы.

Говорят, сам Путин носит синие трусы.

И на пляже, и на ринге – синие трусы.

Поудобнее, чем стринги – синие трусы!

Синие трусы – надеваю, умираю.

Синие трусы, я в них гуляю и летаю.

Лишь в больнице их снимаю,

Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

Вы – моя Ютуба слава, синие трусы.

Вы – награда и отрава, синие трусы.

В прачечной-хуячечной простирнут, не ссы.

Либералы гордо носят синие трусы.

Синие трусы – вспоминаю, умираю.

Синие трусы, вас вся планета знает.

Синие трусы, страшные-ужасные.

Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

Это новый тренд реальный, синие трусы.

Первым их надел Навальный, синие трусы.

Отравить ему пытались синие трусы.

Но при этом обосрались в синие трусы.

Синие трусы – лучший мем былого года.

Синие трусы – символ жизни и свободы.

Синие трусы, новый флаг Руси.

Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

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