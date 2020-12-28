Синие трусы
На Ютубе показали синие трусы.
Ты забудешь их едва ли, синие трусы.
Есть вопрос, но нет ответа, синие трусы.
Стайл убийственного цвета, синие трусы.
Синие трусы – вспоминаю, умираю.
Синие трусы, я только о таких мечтаю.
Синие трусы мне эфэсбэ стирает.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
В жар и в холод тебя бросят синие трусы.
Говорят, сам Путин носит синие трусы.
И на пляже, и на ринге – синие трусы.
Поудобнее, чем стринги – синие трусы!
Синие трусы – надеваю, умираю.
Синие трусы, я в них гуляю и летаю.
Лишь в больнице их снимаю,
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
Вы – моя Ютуба слава, синие трусы.
Вы – награда и отрава, синие трусы.
В прачечной-хуячечной простирнут, не ссы.
Либералы гордо носят синие трусы.
Синие трусы – вспоминаю, умираю.
Синие трусы, вас вся планета знает.
Синие трусы, страшные-ужасные.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
Это новый тренд реальный, синие трусы.
Первым их надел Навальный, синие трусы.
Отравить ему пытались синие трусы.
Но при этом обосрались в синие трусы.
Синие трусы – лучший мем былого года.
Синие трусы – символ жизни и свободы.
Синие трусы, новый флаг Руси.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.