Топ-пропагандистка Путина со скандалом сбежала с интервью Собчак: видео перепалки

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян поскандалила с российской журналисткой Ксенией Собчак и прервала ее эфир посередине.

Это произошло во время интервью из-за того, что Собчак начала задавать несогласованные вопросы о фейковых новостях на ресурсах, которыми руководит Симоньян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собчак и Симоньян

"Ксюш, вопросы ты помнишь? Давай продолжим потом. Это невозможно! Мы с тобой договорились? Ты заставляешь меня нервничать! Зачем ты это делаешь?!" – раздраженно пресекла Собчак ее гостья.

Однако ведущая возразила ей, напомнив, что та сама разрешила затронуть в интервью фейковых новостей. Но Симоньян еще больше разозлили ремарки Собчак, и она в очередной раз огрызнулась на них.

"Мы можем поговорить о том, про что мы с тобой договаривались. Ты хочешь не мытьем, так катаньем вломить туда те вопросы, о которых мы с тобой не договаривались! Мы с тобой сто раз это обсудили!" – вскипела пропагандистка.

После этого Собчак отметила, что у нее сложилось впечатление, что затронутая тема сильно задевает Симоньян.

Та еще более резко ответила ей и начала срывать с себя петлицу с микрофоном. "Меня это совершенно не задевает. Я уже микрофон сняла, это бессмысленно", – огрызнулась любимая пропагандистка президента России Владимира Путина и вышла из кабинета, где проходило интервью.

Спустя несколько минут она все-таки вернулась, но предупредила Собчак, что сделала это только для того, чтобы записать финал программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Собчак Симоньян признала, что нашумевшая история о "распятом мальчике из Славянска" является фейком и вымыслом рупоров путинского режима.

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