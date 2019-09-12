"Сильно любил!" В России мужчина жестоко убил жену и вызвал "скорую". Кровавые фото 18+

На северо-западе Москвы (Россия) в четверг, 12 сентября, мужчина застрелил свою жену из пистолета ТТ, а после вызвал "скорую" на место преступления.

Инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского, написали на странице "112" в Telegram.

Так, 39-летняя Нана Цхададзе скончалась до приезда медиков. Полицейским мужчина сказал, что сильно любил жену и убил ее из-за ревности, ведь та призналась в измене. Он произвел два выстрела.

В России мужчина жестоко убил жену Telegram-канал "112"

Квартиру, в которой произошла трагедия, семейная пара купила полгода назад.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинской области России задержали депутата Локомотивного городского округа, подозреваемого в убийстве собственной жены. Он произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, что стало причиной смерти женщины.

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