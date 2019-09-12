Главная Новости
12 сентября • обновлено в 12:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Сильно любил!" В России мужчина жестоко убил жену и вызвал "скорую". Кровавые фото 18+

317 Читать материал на украинском

На северо-западе Москвы (Россия) в четверг, 12 сентября, мужчина застрелил свою жену из пистолета ТТ, а после вызвал "скорую" на место преступления.

Инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского, написали на странице "112" в Telegram.

Так, 39-летняя Нана Цхададзе скончалась до приезда медиков. Полицейским мужчина сказал, что сильно любил жену и убил ее из-за ревности, ведь та призналась в измене. Он произвел два выстрела.

В России мужчина жестоко убил жену

В России мужчина жестоко убил жену

Telegram-канал "112"

Квартиру, в которой произошла трагедия, семейная пара купила полгода назад.

Новости
Задушил проводом: под Днепром мужчина жестоко убил беременную жену
Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинской области России задержали депутата Локомотивного городского округа, подозреваемого в убийстве собственной жены. Он произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, что стало причиной смерти женщины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Теги
убийство стрельба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel