Недавно многие СМИ, блогеры и просто пользователи были взволнованы новостями о том, что в Волгоградской области началось расследование фактов геноцида мирного населения СССР во время Второй мировой войны. На допрос вызываются (или приглашаются, как поправляются представители соответствующих органов) ветераны Второй мировой войны и другие свидетели преступлений нацистов. Все тут же кинулись обсуждать эту новость и, как обычно, смеяться над глупыми силовиками и выжившим из ума Путиным. Очередная глупость, ну такие уж тупые в России госорганы, что поделать… и почти никто не задал вопрос: “А зачем это на самом деле нужно российской власти?”

А ведь это не первый подобный случай, просто общественный резонанс набирает обороты. На самом деле, существует целый Всероссийский проект “Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945”, и Следственный комитет РФ весьма активно принимает участие в этом проекте. Первое уголовное дело было заведено ещё в 2019 году, когда в деревне Жестяная Горка Новгородской области были найдены останки людей, убитых в ходе нацистских карательных операций. С тех пор подобные дела ведутся в разных регионах России, а в рамках проекта предусмотрены и выставки, и документальный фильм…

Целью этих уголовных дел является признание вины гитлеровской Германии именно в геноциде. И звучат разные характеристики: “геноцид народов СССР”, “геноцид советского народа”, “геноцид славян”, “геноцид славянских народов” – кому как ближе. Такие дела не заводятся по инициативе снизу, не тот масштаб заявлений – это вам не “дурачки-чиновники на местах”.

Так всё-таки зачем? Спустя столько лет бередить старые раны, тормошить ветеранов, доживающих свои последние годы, обострять отношения с Германией, да и с Европой в целом… Вот в том-то и дело. Не может Путин не ворошить муравейник людских обид, замешанных на крови и смерти, потере родных и близких в нашем прошлом.

Путин черпает свою силу именно в прошлом, это давно известно. Всё хорошее у него из прежних эпох – это и генетический код россиян, и героизм, и победы в больших и малых войнах, и так далее, и так далее. И то основное, на чём здесь строится идеологическое объединение россиян – это, конечно, победа СССР во Второй мировой войне. Афганистаном и Чечнёй особо не погордишься, слишком много чёрных пятен. Но та победа, главная, всё дальше и дальше. Всё меньше школьников помнят, кто вообще с кем воевал, когда она началась и когда закончилась… И крупный юбилей уже отгремел недавно, да и то не так помпезно, как планировалось – коронавирус помешал. А использовать тему-то надо, иначе люди возьмут и посмотрят вокруг себя, и тогда увидят развал, беззаконие и нищету основной массы населения. Надо их отвлечь.

А то что же это получается: у евреев есть свой Холокост, у украинцев – Голодомор, а чем же Россия хуже? Граждане должны быть очень сильно обижены на соседей, чтобы не видеть преступлений Путина. А то ведь скоро они опомнятся и скажут: “Товарищ Путин, а почему вы валите всё на “лихие 90-е”, которые давно прошли, и в чьей команде вы сами были в эти пресловутые 90-е?”

Можно было бы много чего вспомнить. Например, ужасный голод в Поволжье и в других регионах сначала в 1921-1922 гг., а затем в 1932-1933 гг. Да только вот неудобно как-то получается: сама же советская власть и морила голодом свой же народ, пшеницу изымая и хлоркой мясо засыпая. Тут даже националистам разным сказать нечего: убивали и вынуждали умирать русских никак не меньше, чем другие народы.

А можно ещё находить героев в прошлом, желательно военных, чтобы их примером… да вот только тоже выходит всё как-то не очень. Возьмёшь какого-нибудь маршала, ну вот того же невинно убиенного Тухачевского, и такой уж он умный и пригожий, аж светится... Чем не герой? Да ещё и жертва. Но опять же какие-нибудь блогеры с журналистами докопаются до того, что травил товарищ маршал тамбовских мужичков газом, когда те советскую власть поменять решили. Не тем газом, который в трубах сейчас, а тем, который в пушечных снарядах. И сразу как-то героизм меркнет… И так куда ни ткни, вот и остаётся Великая Отечественная. Там если кто какой факт раскопает, то на него сразу накинутся: не трожь святое. Да ещё и комиссии всякие по противодействию искажениям истории не дремлют. Так что тут можно выкапывать кости сколько угодно, чтобы для себя что-то выгодное накопать.

От себя могу добавить, что в кадровой Красной Армии, которая попала под первый удар Германии, воевали два моих прадеда. Один, командир танкового батальона, сгорел в танке 16 июля 1941 года под Ярцево. Второй, старший сержант, пехотинец, погиб 21 июля 1941 года на полях Украины. А в 1942 году погиб в Сталинградской битве мой третий прадед. Он жил и работал в Сталинграде и там же погиб бойцом дивизии народного ополчения.

Я мог бы задать российским историкам немало вопросов. Например, зачем Сталин с Жуковым выдвинули массу войск к государственной границе в мае-июне 1941 года? Или зачем они заполонили самолётами прифронтовые аэродромы так, что они могли набирать высоту только лишь уже над чужой территорией? Или же вот ещё: для чего эти товарищи собрали ничем не прикрытую массу танков и эшелоны стратегических грузов у границ? Может, они совсем не к той войне готовились? Не готовятся так к оборонительной войне, а вот к наступательной – именно так. Ведь никто до сих пор с позиций логики и разума не объяснил причин катастрофического поражения СССР первых месяцев войны, и разговорами о глупости Сталина здесь не отделаешься – слишком всё серьёзно.

Но это тема для отдельной статьи, и не для одной. А по теме этой статьи скажу следующее: хотя мои предки умирали и страдали в этой ужасной войне, я не держу ни на кого зла. К тому же, если говорить о немцах, то они уже каялись и просили прощения много раз. И я не хотел бы, чтобы в этой людской боли копались своими грязными лапами Путин и его приспешники, выискивая для себя выгоду и рассылая своим пропагандистам новые инструкции. Пусть мёртвые покоятся с миром, и пусть больше не будет такой войны на Земле. Может быть, пора жить настоящим и будущим, учась на прошлом?

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