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Сибирь гибнет в огне: в России задохнулись от адского пожара. Фото и видео из космоса

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На территории Сибири (Российская Федерация) уже неделю пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги.

Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний, их площадь продолжает расти, передает "Говорит Москва".

В частности, пожары бушуют в Иркутской области (700 тысяч га), Красноярском крае (более 1 миллиона га) и Якутии (1,2 миллиона га).

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Elf, Twitter

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Elf, Twitter

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Elf, Twitter

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Elf, Twitter

В МЧС РФ уверяют, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам. "Нужно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящее время нет", — заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

При этом дым от лесных пожаров дошел до разных городов России, не только в Сибири.

"Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частиц гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Большой и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибири способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Причиной лесных пожаров стали сухие грозы, ветреная погода и тридцатиградусная жара. Как отмечают в Федеральном агентстве лесного хозяйства, лесопожарная обстановка в регионах осложнена действием больших лесных пожаров на труднодоступных и отдаленных территориях Крайнего Севера и в районах, приравненных к Крайнему Северу.

По словам руководителя противопожарной программы "Гринпис России" Григория Куксина, ситуацию обострило то, что сначала было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

"Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на отдаленные территории. Еще с советских времен большая часть пожаров не гасились - не было космического мониторинга, и никто их не считал", - сказал он, передает ВВС.

В социальных сетях россияне требуют погасить природные пожары в Сибири и запустили флешмобы с хэштегом #сибирьгорит, #гориттайга, #потушитесибирь, #мирспасисибирь, #SaveSiberiaForests.

Масштабные лесные пожары сфотографировали с орбитальных спутников. Соответствующие фото опубликовал Научно-исследовательский центр "Планета" .

Сибирь гибнет в огне: в России задохнулись от адского пожара
Сибирь гибнет в огне: в России задохнулись от адского пожара

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Красноярске вспыхнул масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш". Пожару был присвоен четвертый класс сложности (из пяти возможных).

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Россия
Тег
Новости России
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васильевич василий
васильевич василий
Какое вам дело хо Х лы до нашей Сибири
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
васильевич василий, да, лучше об Украине позвиздеть. А Сибирь пусть выгорает. Кретины лапотные.
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
нелезли бы в Сирию,0Ливию,Украину,думали о своих огромных территориях,людях которые там проживают,то может быть тогда хватило денег тушить те маленькие пожары,а так страна большая ,лесов много не жалко,а подумать сколько растет это дерево не кому...так же как и у нас думают где больше захапать....жалко,что за межнациональной ненавистью мы все забываем,что мы жители этой Земли и век наш скоротечен
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Кара небесная ! И потоп в том числе.
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