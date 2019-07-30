Сибирь гибнет в огне: в России задохнулись от адского пожара. Фото и видео из космоса

На территории Сибири (Российская Федерация) уже неделю пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги.

Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний, их площадь продолжает расти, передает "Говорит Москва".

В частности, пожары бушуют в Иркутской области (700 тысяч га), Красноярском крае (более 1 миллиона га) и Якутии (1,2 миллиона га).

Пожары в Сибири Elf, Twitter

Пожары в Сибири Elf, Twitter

Пожары в Сибири Elf, Twitter

Пожары в Сибири Elf, Twitter

В МЧС РФ уверяют, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам. "Нужно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящее время нет", — заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Пожар в сибири 2019. Город в дыму. Красноярск. Вышел на балкон и обалдел. https://t.co/2q3tH3NxRd via @YouTube — Leonid Cedin (@CedinLeonid) 29 июля 2019 г.

При этом дым от лесных пожаров дошел до разных городов России, не только в Сибири.

"Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частиц гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Большой и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибири способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/vUMNOzKXRx — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 29 июля 2019 г.

помните, какой кипишь был, когда горел Нотр Дам?почему о пожаре собора, переживали больше, чем о пожаре Сибирского леса?от пожара в Сибири гибнут животные, задыхаются люди.. а пожар не тушат.Сибирский лес-это красота и её надо спасти!! #SaveSiberianForests #ПОТУШИТЕПОЖАРЫВСИБИРИ pic.twitter.com/ErnWL7Nsme — miracle (@miracle81618304) 27 июля 2019 г.

Масштаб катастрофы - вот так выглядит горящая дотла Сибирь. #SaveSiberiaForests pic.twitter.com/ayAhZ2wlVW — From Siberia with Love (@WithSiberia) 29 июля 2019 г.

Причиной лесных пожаров стали сухие грозы, ветреная погода и тридцатиградусная жара. Как отмечают в Федеральном агентстве лесного хозяйства, лесопожарная обстановка в регионах осложнена действием больших лесных пожаров на труднодоступных и отдаленных территориях Крайнего Севера и в районах, приравненных к Крайнему Северу.

По словам руководителя противопожарной программы "Гринпис России" Григория Куксина, ситуацию обострило то, что сначала было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

"Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на отдаленные территории. Еще с советских времен большая часть пожаров не гасились - не было космического мониторинга, и никто их не считал", - сказал он, передает ВВС.

В социальных сетях россияне требуют погасить природные пожары в Сибири и запустили флешмобы с хэштегом #сибирьгорит, #гориттайга, #потушитесибирь, #мирспасисибирь, #SaveSiberiaForests.

#ДокажиЧтоНеВсеРавно #SaveSiberianForest

Весь мой город задыхается, даже в магазин выйти невозможно.

NASA считает пожар в Сибири сильнейшим за последние 10000 лет.

А все потому, что пожары тушить "экономически не выгодно" :)

Просто нет слов. pic.twitter.com/KnNXvkO6zJ — Elf (@shadowerufu) 30 июля 2019 г.

Масштабные лесные пожары сфотографировали с орбитальных спутников. Соответствующие фото опубликовал Научно-исследовательский центр "Планета" .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Красноярске вспыхнул масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш". Пожару был присвоен четвертый класс сложности (из пяти возможных).

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