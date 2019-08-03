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"Сх*яли делаете людям плохо?" Пьяный Ефремов нагрянул "разгонять ментов": видео

2.5т Читать материал на украинском

Российские артист Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения пообщался с полицейскими о протестах в Москве.

Актер раскритиковал силовиков за то, что они задерживают и избивают людей. Видео опубликовал Life Shot.

"Вам никто ничего плохого не делает. Сх*яли вы делаете людям плохо, товарищ майор? Ну-ка, менты, расходитесь отсюда!" - сказал Ефремов.

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При этом после того, как он поругал силовиков, он начал "брататься" с ними: "Ребята, вы все наши. А мы - ваши".

Как сообщал OBOZREVATEL, о массовых протестах в Москве также высказались популярные российские рэп-исполнители, которые заявили, что "народ всех победит".

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Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия Москва
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Чертовски,пьян!Ай-да,сукин сын!)))
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