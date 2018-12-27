В Москве парня перемололо в снегоуборочной машине

В Москве в снегоуборочной машине погиб 19-летний парень, который решил пошутить. Подросток запрыгнул на заднюю конструкцию механической щетки трактора, чтобы проехаться на нем, а его затянуло в механизм и в буквальном смысле перемололо.

От полученных травм он скончался на месте мгновенно. Об этом сообщило издание "MК".

Снегоуборочная машина mk.ru

По информации издания, за рулем транспорта был 52-летний мужчина. По предварительным данным, водитель трактора не виновен. Машина имела проблесковый маяк желтого цвета, который был включен.

Также в СМИ отметили, что парень рос и воспитывался в многодетной семье, где у него есть брат и сестра. Бабушка тяжело больна раком. В день трагедии родные поехали на консультацию к онкологу. От больной родственницы пока скрывают смерть внука.

В свою очередь, мать погибшего работает воспитателем в детском саду, отец временно безработный. Парень учился в колледже, но бросил учебное заведение в прошлом году. В планах у него было возобновить учебу в 2019 году.

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