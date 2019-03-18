Штрафы в 1,5 млн рублей: Путин утвердил наказание за фейковые новости

В понедельник, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации (так называемый закон о фейковых новостях).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, ранее он был принят Госдумой и Советом Федерации.

Авторами скандального законопроекта являются депутат Дмитрий Вяткин, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова.

Иллюстрация korrespondent.net

Новый закон устанавливает штрафы за распространение фейковых новостей в размере до 1,5 миллиона рублей (около 630 тысяч гривен).

Так, 100 тысяч рублей придется заплатить за распространение информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

За повторное нарушение по этой статье грозит уже более весомый штраф (до 200 тысяч рублей) или арест на срок до 15 суток.

За фейковые новости грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 200 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Закон также требует "незамедлительного удаления" таких новостей по требованию Роскомнадзора. Если такое указание будет проигнорировано, оператор связи заблокирует ресурс.

При этом из-под действия закона депутатами были выведены "традиционные медиа". Пояснялось, что это понятие включает в себя СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство регистрации, однако точная формулировка в документе отсутствует.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде Украины предложили ввести уголовную ответственность за умышленное или случайное распространение недостоверной информации в СМИ и интернете.

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