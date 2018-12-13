МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Штраф за правду

2.9т

Странно вспомнить, что несколько лет назад китайский интернет с его тщательно отобранными сайтами и местными аналогами ведущих западных сервисов вызывал у россиян разве что усмешку - вот, мол, до чего могут додуматься коммунисты! Но оказалось, что для ограничения гражданских свобод в самой России никакие коммунисты не нужны.

Вначале хозяином российского интернет-пространства стал Роскомнадзор, принявшийся запрещать неугодные сайты (я сейчас пишу этот текст для одного из таких сайтов), так что разрешенные, включая даже русскоязычные сайты западных информационных корпораций, обречены на самоцензуру - и до этого никакие коммунисты бы не додумались! Но оказалось, что лишить людей информации не так просто, что наглядно проявилось в истории с блокировкой Телеграма.

Новости
Черная среда Кремля

Затем появились наказания за репосты, выглядевшие столь безумно, что о декриминализации заговорил сам Путин. И вот подоспел новый законопроект - о штрафах и 15 сутках за "оскорбление государства", а заодно общества, символики и органов власти. Если этот закон будет одобрен, любого интернет-пользователя, любого журналиста в России можно будет привлечь за банальное хулиганство. Что такое в депутатском понятии "государство"? Людовик XIV считал, что государство - это он. Но в России государство - это не Россия. И даже не Путин - вернее, не только Путин. Любой мелкий чиновничек, любой депутатишка из бандитов, любой губернаторишка из охранников, любой гаишник мнит себя государством. Даже собака Путина мнит себя государством! Для того чтобы в России никого не оскорбить, нужно просто выключить компьютер!

Новости
Русские рехнулись? О возможной химатаке России на Донбассе

И это еще не все, чего они хотят. Ещe одна идея - карать за "недостоверную информацию под видом правдивых сообщений". То есть, попросту говоря, за правду. Если телевидение и Путин говорят, что "нас там нет", - а они там есть, если украинские корабли нарушают воображаемую границу России в Керченском проливе, - а ее там нет, если "Крымнаш" - а он не ваш, если Абхазия и Южная Осетия - независимые государства, а весь мир считает их Грузией, если Майданы организовывает Госдеп, а людей на площадях замечать не велено, - то что такое тогда "недостоверная информация"? Весь российский официальный эфир состоит из "фейковых новостей", лжи, оскорблений и агрессии. Правду можно выискать разве что в интернете - но депутатишки хотят за это штрафовать.

Сооружение унылой страны лжецов происходит опережающими темпами - и не по-китайски. По-китайски - это тратить миллионы на ограничение информационного пространства, создавать свой мир, в котором находятся пользователи, отделенные от всего остального мира новой китайской стеной. Но рунет - это дешевая китайская стена, это запугивание, аресты и штрафы. И пока государство - это они, так и будет.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Грани
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
2
Смешно
9
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прохорец Артем
Прохорец Артем
в Китае хотя бы не воруют по беспределу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Единичка отображается. ...Но где же мой "коммент"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail, ...Повторяю. Зато в Украине со свободой слова полная идиллия. "Первый президент Украины Леонид Кравчук подписал "Декларацию в защиту свободы слова"..."Леонид Кравчук дополнил декларацию в защиту свободы слова, которая состоит из семи принципов, восьмым пунктом - "Нынешняя власть не должна оказывать наступление на свободу слова. Пример: телеканалы 112 и NewsOne".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Зато в Украине со свободой слова полная идиллия: "Первый президент Украины Леонид Кравчук подписал "Декларацию в защиту свободы слова". ..."Леонид Кравчук дополнил декларацию в защиту свободы слова, которая состоит из семи принципов, восьмым пунктом - "Нынешняя власть не должна оказывать наступление на свободу слова. Пример: телеканалы 112 и NewsOne".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Константинов Villi, ...«Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Константинов Villi
Константинов Villi
лevitskiy, ты - гондон. И это неоспоримая правда.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги