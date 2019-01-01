''Штирлиц, это провал!'' Путин и ''рожениц'' стали посмешищем в сети

Заснятый на камеры визит президента России Владимира Путина к пострадавшим в результате обвала жилого дома в Магнитогорске, разнесли в сети.

В раненом 13-летнем мальчике рассмотрели фсошника, который находится в роддоме.Такое предположение выразил в Facebook блогер Андрей Шпак.

"Мало того, что "пациент" фсошник с системой на руке,а в ней физраствора нет. Но есть еще один момент, рядом с кроватью справа, место для грудного ребенка и окошко в детскую, это – перинатальный центр, проще роддом. Что там делает мужик? Это рожениц, да?" – написал он.

Владимир Путин приехал в Магнитогорск Facebook Андрея Шпака

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Часть указала на то, что Путин снова прокололся, а на больничной койке показали его агента в зеленке. "А что у него, ветрянка? – Сыпь боярышника!", "Капельницу к руке прилепили, а вторую часть за кровать бросили", – написали в комментариях.

Однако многие опровергли версию о подставном "роженице" и подтвердили, что действительно мальчик находится в детской больнице в силу своего возраста и обстоятельств, вызванных ЧП.

"Поправишься скоро": Путин приехал в больницу к пострадавшим от взрыва в Магнитогорске pic.twitter.com/H4ylgEXSba — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина – бытовой газ.

В сети также появилось видео с моментом взрыва в Магнитогорске.

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