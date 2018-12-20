"Штаны-то спадают": Боровой жестко проехался по конференции Путина

Нынешняя пресс-конференция российского президента Владимира Путина больше похожа на пресс-конференцию авторитарного лидера, нежели на конференцию президента страны.

Мало того, что все вопросы были известны заранее, так еще журналисты высказывали ему свои комплементарные мнения, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политик Константин Боровой.

"Каждый второй из журналистов на конференции благодарил Путина за то-се, пятое-десятое, и приглашал в гости. Это уже не пресс-конференция, а элемент пропаганды. В общем, новый формат. В остальном Путин выворачивался от сложных вопросов. Было много лжи, дезинформации. Мало того, что он один из активных участников пропаганды, он еще сам находится под ее воздействием. Честно ответил лишь на вопрос американцев, что Россия хотела бы господствовать в мире, но штаны спадают", – считает Боровой.

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Касательно темы Украины, то, по мнению политика, Путин опять начал угрожать. Поэтому в стране стоит ждать новой дестабилизации.

Путин

"Он довольно четко заявил, что будет бороться за собственность УПЦ. Поэтому Украине нужно быстро депортировать из Украины московских попов, по существу чекистов. Не нужно сильно тянуть и проводить слюнявые дискуссии. Это же спецслужбы, для них православные ценности не особо важны. Так что у украинской службы безопасности есть большая задача по предотвращению разных терактов", – написал Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря, вызвала большой резонанс в социальных сетях.

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