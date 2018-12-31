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''Шпионская акция'': между Россией и США вспыхнул громкий скандал

8.4тЧитать материал на украинском

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.

Об этом сказано в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, где уточняется, что это произошло еще 28 декабря.

"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", – сказано в сообщении.

ФСБ

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В ведомстве не рассказали, на каких основаниях было выдвинуто подобное обвинение. Уточняется только, что проводятся следственные действия. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России приговорили к 8 годам лишения свободы украинского адвоката Игоря Кияшко, который якобы занимался шпионажем и контрабандой деталей военного оборудования.

Смотрите видео по теме:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Тег
ФСБ
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Файбер Моня
Файбер Моня
Ещё один пиндос спалился. Теперь, похоже, Бутину скоро освободят. ))
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Он Алекс
Он Алекс
Файбер Моня, какой еще один пиндос ебланище ты ))))) ты попутало национальности пидарков баширова и петрова, эти два лоха граждане рф, а бутину США освободят потому, что она пошла на сделку со следствием и слила всех своих кураторов....
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Так, как залупорылое кацапье умеет фабриковать уголовные дела в отношении "крымских диверсантов", которые с ножовкой по металлу собирались спилить бетонные электроопоры, а украинские моряки злостно пытались захватить кубанский берег, точно также американец шпионил за секретами козломордых срашкунов! Смешно, ну какие секреты можно выведать у отсталого рашистского государства, которое способно лишь мультиками угрожать миру и пугать дымящимся авианосцем Кузей?!
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Nashur Sancho
Nashur Sancho
вводите же санкции
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