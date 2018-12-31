''Шпионская акция'': между Россией и США вспыхнул громкий скандал

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.

Об этом сказано в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, где уточняется, что это произошло еще 28 декабря.

"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", – сказано в сообщении.

ФСБ Радио Свобода

В ведомстве не рассказали, на каких основаниях было выдвинуто подобное обвинение. Уточняется только, что проводятся следственные действия. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России приговорили к 8 годам лишения свободы украинского адвоката Игоря Кияшко, который якобы занимался шпионажем и контрабандой деталей военного оборудования.

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