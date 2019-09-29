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30 сентября • обновлено в 01:12
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"Шойгу, включи отопление": в сети высмеяли диалог Путина и Медведева о погоде

2.1т Читать материал на украинском

В сеть попал ролик с диалогом президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о погоде.

Небольшое видео, на котором российские лидеры шагают по Кремлю, опубликовал у себя в Twitter российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

Новости
Комплекс Путина: Медведев погорел на махинациях с ростом

"Медведев: Холодно как стало везде!

Путин: Прохладно.

Медведев: Зима просто!

Путин: Снег выпал".

Нелепый диалог не оставил равнодушными и подписчиков российского журналиста, которые в подписи к посту высмеяли представителей своей власти: "Они реально дауны", "Хоббиты, которых мы заслужили", "Сдержанный, но насыщенный смыслом диалог двух несомненных гениев мысли...", "Шойгу, включи отопление, подлец", – пишут они.

"Шойгу, включи отопление": в сети высмеяли диалог Путина и Медведева о погоде

Скрин

"Шойгу, включи отопление": в сети высмеяли диалог Путина и Медведева о погоде
"Шойгу, включи отопление": в сети высмеяли диалог Путина и Медведева о погоде
"Шойгу, включи отопление": в сети высмеяли диалог Путина и Медведева о погоде

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев выпускает самогон под собственным брендом.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
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