"Шойгу, включи отопление": в сети высмеяли диалог Путина и Медведева о погоде

В сеть попал ролик с диалогом президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о погоде.

Небольшое видео, на котором российские лидеры шагают по Кремлю, опубликовал у себя в Twitter российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Медведев: Холодно как стало везде!

Путин: Прохладно.

Медведев: Зима просто!

Путин: Снег выпал".

Медведев: Холодно как стало везде!

Путин: Прохладно.

Медведев: Зима просто!

Путин: Снег выпал. pic.twitter.com/l9bZl4dt8h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 сентября 2019 г.

Нелепый диалог не оставил равнодушными и подписчиков российского журналиста, которые в подписи к посту высмеяли представителей своей власти: "Они реально дауны", "Хоббиты, которых мы заслужили", "Сдержанный, но насыщенный смыслом диалог двух несомненных гениев мысли...", "Шойгу, включи отопление, подлец", – пишут они.

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев выпускает самогон под собственным брендом.

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