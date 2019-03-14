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Шойгу протянул зятя на видную должность в РФ: чем он известен

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Новым заместителем генерального прокурора России Юрия Чайки стал глава прокуратуры Московской области Алексей Захаров, который является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Его кандидатура была поддержана профильными комитетами в парламенте, сообщают российские СМИ. При этом, внес предложение президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Захаров будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

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Алексей Захаров

Алексей Захаров

seychas.info

Родился он 9 марта 1971 года в Архангельске. Захаров окончил Саратовскую государственную академию права, работал следователем органов прокуратуры Подмосковья, затем был заместителем и прокурором Басманного района Москвы и одним из руководителей Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Зять Шойгу также занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры и проработал шесть лет прокурором Московской области.

Захаров имеет чин госсоветника юстиции второго класса. Известно, что новый заместитель генерального прокурора женат на старшей дочери Шойгу.

Шойгу и Путин

Шойгу и Путин

Федеральное агентство новостей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин устроил кадровую чистку, уволив 9 генералов силовых структур.

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Персоны
Сергей ШойгуВладимир Путин
Место
Россия
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