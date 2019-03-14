Шойгу протянул зятя на видную должность в РФ: чем он известен

Новым заместителем генерального прокурора России Юрия Чайки стал глава прокуратуры Московской области Алексей Захаров, который является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Его кандидатура была поддержана профильными комитетами в парламенте, сообщают российские СМИ. При этом, внес предложение президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Захаров будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

Алексей Захаров seychas.info

Родился он 9 марта 1971 года в Архангельске. Захаров окончил Саратовскую государственную академию права, работал следователем органов прокуратуры Подмосковья, затем был заместителем и прокурором Басманного района Москвы и одним из руководителей Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Зять Шойгу также занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры и проработал шесть лет прокурором Московской области.

Захаров имеет чин госсоветника юстиции второго класса. Известно, что новый заместитель генерального прокурора женат на старшей дочери Шойгу.

Шойгу и Путин Федеральное агентство новостей

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