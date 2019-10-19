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19 октября • обновлено в 12:05
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"Шла волна в 4 м, все смыло": появились жуткие подробности ЧП под Красноярском

3.5т Читать материал на украинском

Прорыв дамбы под Красноярском на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района вызвал чудовищные последствия.

Очевидцы рассказывают, что шла волна в 3 местра. К примеру, вагончики, в которых спали рабочие, просто смыло потоком, пишет "Комсомольская правда".

"Было темно, вода очень холодная – в этом месте, на севере Курагинского района, сейчас минус 5. Возможно, все эти факторы вместе и привели к таким тяжелым последствиям", – говорится в рассказе.

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Под Красноярском прорвало дамбу

Под Красноярском прорвало дамбу

МЧС России по Краснодарскому краю

По версии местных жителей, дамбу могло размыть дождями. Возможно, были нарушены правила размещения рабочего поселка, ведь будь он в другом месте, трагедии удалось бы избежать.

Под Красноярском прорвало дамбу

Под Красноярском прорвало дамбу

"КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

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Место
Россия Красноярск
Тег
Новости России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии и росийским выплядкам окупантам! война до полной победы
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб ruslan, да все уже давно знают, что ты дурачок! Можешь не напоминать!
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