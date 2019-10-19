"Шла волна в 4 м, все смыло": появились жуткие подробности ЧП под Красноярском

Прорыв дамбы под Красноярском на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района вызвал чудовищные последствия.

Очевидцы рассказывают, что шла волна в 3 местра. К примеру, вагончики, в которых спали рабочие, просто смыло потоком, пишет "Комсомольская правда".

"Было темно, вода очень холодная – в этом месте, на севере Курагинского района, сейчас минус 5. Возможно, все эти факторы вместе и привели к таким тяжелым последствиям", – говорится в рассказе.

Под Красноярском прорвало дамбу МЧС России по Краснодарскому краю

По версии местных жителей, дамбу могло размыть дождями. Возможно, были нарушены правила размещения рабочего поселка, ведь будь он в другом месте, трагедии удалось бы избежать.

Под Красноярском прорвало дамбу "КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

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