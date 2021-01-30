Шендерович ответил украинцам на сравнение Навального с Путиным

Российский журналист Виктор Шендерович не считает оппозиционера Алексея Навального "Путиным 2.0".

Как сказал он в интервью "Цензор.НЕТ", в отличие от президента РФ Владимира Путина, Навальный очевидно политик "правого спектра".

"По поводу же так сдетонировавшей фразы про Крым, который не бутерброд… Это можно трактовать как имперское хамство и игру на путинской стороне, но это спекулятивная трактовка сказанного. Речь, мне кажется, вообще о другом", – отметил Шендерович.

По его словам, всякий, кто придет к власти на противоходе к Путину, будет вынужден разгребать проблемы, им произведенные, в том числе – крымский вопрос.

"Это физика; неважно, какая бумажка, с чьей фамилией, будет наклеена на этом историческом маятнике – маятник пойдет в обратную сторону! Навальный, не Навальный – это, поверьте, мелкие подробности. Россия после Путина будет нуждаться в возвращении в мир из того крысиного имперского угла, в который мы себя загнали. Для значительной части бизнес-элиты будут важны визы, счета, кредиты, снятие санкций, возвращение в цивилизованный мир", – подчеркнул журналист.

Шендерович считает, что Путин запустил имперский агрессивный механизм, "выпустил территориального джинна из бутылки".

"Теперь надо думать, как выходить из этого тупика таким образом, чтобы выйти не в средневековье, а в современную Европу", – добавил он.

Журналист обратил внимание, что когда Навальный говорит о честных выборах, о контроле, о разделении властей и независимых СМИ, его риторика – абсолютно западная.

"Главное же в Путине то, что он узурпировал власть. Что демонтировал все демократические завоевания, которые худо-бедно начинали работать в девяностые. Что растлил россиян возвращением в имперскую парадигму. И главное будет – выход из имперской парадигмы на свободу", – заключил Шендерович.

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