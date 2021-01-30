Шендерович ответил украинцам на сравнение Навального с Путиным
Российский журналист Виктор Шендерович не считает оппозиционера Алексея Навального "Путиным 2.0".
Как сказал он в интервью "Цензор.НЕТ", в отличие от президента РФ Владимира Путина, Навальный очевидно политик "правого спектра".
"По поводу же так сдетонировавшей фразы про Крым, который не бутерброд… Это можно трактовать как имперское хамство и игру на путинской стороне, но это спекулятивная трактовка сказанного. Речь, мне кажется, вообще о другом", – отметил Шендерович.
По его словам, всякий, кто придет к власти на противоходе к Путину, будет вынужден разгребать проблемы, им произведенные, в том числе – крымский вопрос.
"Это физика; неважно, какая бумажка, с чьей фамилией, будет наклеена на этом историческом маятнике – маятник пойдет в обратную сторону! Навальный, не Навальный – это, поверьте, мелкие подробности. Россия после Путина будет нуждаться в возвращении в мир из того крысиного имперского угла, в который мы себя загнали. Для значительной части бизнес-элиты будут важны визы, счета, кредиты, снятие санкций, возвращение в цивилизованный мир", – подчеркнул журналист.
Шендерович считает, что Путин запустил имперский агрессивный механизм, "выпустил территориального джинна из бутылки".
"Теперь надо думать, как выходить из этого тупика таким образом, чтобы выйти не в средневековье, а в современную Европу", – добавил он.
Журналист обратил внимание, что когда Навальный говорит о честных выборах, о контроле, о разделении властей и независимых СМИ, его риторика – абсолютно западная.
"Главное же в Путине то, что он узурпировал власть. Что демонтировал все демократические завоевания, которые худо-бедно начинали работать в девяностые. Что растлил россиян возвращением в имперскую парадигму. И главное будет – выход из имперской парадигмы на свободу", – заключил Шендерович.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2014 году Навальный заявил, что в случае своего избрания не намерен возвращать Крым Украине, сравнив полуостров с бутербродом с колбасой, который "передают туда-сюда".
Российский политик Леонид Гозман считает, что тупость Кремля сделала Навального единственной альтернативой Путину.