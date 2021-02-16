Шендерович о Путине: смерть тирана сохраняет тысячи человеческих жизней, радоваться ей – правильно

В российском обществе в очередной раз начались разговоры о том, когда президент Владимир Путин уйдет из жизни. Других вариантов окончания происходящего "адского беспредела" на данный момент нет.

Об этом российский оппозиционный блогер, писатель и журналист Виктор Шендерович написал на своей странице в Facebook.

"Для желающих, по такому случаю, изобразить приверженность гуманистическим ценностям повторю: радоваться смерти тирана и торопить ее – нормально и правильно. Смерть тирана сохраняет тысячи (иногда миллионы) человеческих жизней...Сдохни Сталин на три года раньше или три года позже – матушке-истории было бы все равно, но для современников разница вполне смертельная", – отметил Шендерович.

По мнению оппозиционера, Путин сам установил такие отношениях с народом, и, соответственно, правила своего ухода с поста главы государства.

"Двадцать лет назад мы пытались (всего лишь) не дать ему окопаться у абсолютной власти; еще десять лет назад полагали возможным выход жулика на цыпочках...Эта развилка, увы, пройдена. Пройдена – именно Путиным", – заявил журналист.

После того, как Владимир Путин перестанет быть президентом РФ, "наверх полезут новые бесстыжие твари", считает Шендерович. При этом, на его взгляд, превращения России в страну уровня Дании и Швеции ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, просьбу американского миллиардера Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhous в Кремле назвали "очень интересным предложением".