"Шапочку из фольги не надевайте!" Пропагандист росТВ оправдался за скандал с Трампом и коронавирусом

Российский журналист пропагандистского "Первого канала" Кирилл Клейманов, который в эфире опозорился предположением, что коронавирус связан с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что здоров и адекватен.

Об этом он рассказал изданию "Подъем". По информации издания, Клейманов является заместителем генерального директора "Первого канала". В беседе с изданием он заверил, что не сошёл с ума, и призвал навести о нём справки.

"Меня уже все замучили, точнее тоже на "з", но другое слово. У меня в голове всякие не для эфира выражения, я себя за язык сейчас прямо зубами хватаю", – сказал он.

"У нас у всех есть своя репутация. Ну, вы хотя бы наведите справки. Уточните: придурок я или нет. Можно разное говорить, наверное, но, во-первых, я здоров, не сошёл с ума. Это точно. Шапочку из фольги не надевайте", – заявил пропагандист.

Отметим, что в эфире Клейманов выдвинул теорию, основанную на том, что ранее Трамп раздавал короны на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". От слова "корона" якобы могло пойти и название 2019-nCoV – "коронавирус". В качестве "доказательств" говорится, что США является основным противником Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV – рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

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