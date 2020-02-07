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8 февраля • обновлено в 07:39
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"Шапочку из фольги не надевайте!" Пропагандист росТВ оправдался за скандал с Трампом и коронавирусом

2.7т
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Российский журналист пропагандистского "Первого канала" Кирилл Клейманов, который в эфире опозорился предположением, что коронавирус связан с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что здоров и адекватен.

Об этом он рассказал изданию "Подъем". По информации издания, Клейманов является заместителем генерального директора "Первого канала". В беседе с изданием он заверил, что не сошёл с ума, и призвал навести о нём справки.

"Меня уже все замучили, точнее тоже на "з", но другое слово. У меня в голове всякие не для эфира выражения, я себя за язык сейчас прямо зубами хватаю", – сказал он.

"Шапочку из фольги не надевайте!" Пропагандист росТВ оправдался за скандал с Трампом и коронавирусом

"У нас у всех есть своя репутация. Ну, вы хотя бы наведите справки. Уточните: придурок я или нет. Можно разное говорить, наверное, но, во-первых, я здоров, не сошёл с ума. Это точно. Шапочку из фольги не надевайте", – заявил пропагандист.

Отметим, что в эфире Клейманов выдвинул теорию, основанную на том, что ранее Трамп раздавал короны на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". От слова "корона" якобы могло пойти и название 2019-nCoV – "коронавирус". В качестве "доказательств" говорится, что США является основным противником Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV – рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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3
Комментарии
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10
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Уже давно есть полная версия слов Клейменова, но пропагандисты из Обоза всё визжат про какой-то скандал.
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3
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И это - замдиректора телеканала!!! Какое же остальное быдлo на росее? Какие они выродки, эти паРРашники!
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Junio Van
Junio Van
бухал бухалыч, выбл#док, ты опять тут..? )))
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