Якутского шамана Александра Габышева, который некогда отправился в поход с целью "изгнать" президента РФ Владимира Путина, закрыли в психлечебнице. Защита уверяет, что это незаконно и пытается освободить его оттуда.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова. По его словам, шаман получает медикаментозное лечение без соответствующего решения суда. Для того, чтобы это прекратить, он написал ходатайство в Европейский суд по правам человека.

"Габышев с 12 мая находится в психдиспансере, где получает медикаментозное лечение без соответствующего решения суда", – сказал Прянишников.

Шамана, объявившего поход против Путина, заперли в психушке

По его словам, решение о принятии этих мер от ЕСПЧ может прийти в течение нескольких дней.

Как писал OBOZREVATEL, Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход на Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является "изгнание" президента России Владимира Путина, которого шаман считает "порождением темных сил".