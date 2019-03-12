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"Шах и мат, Илон Маск!" В сети высмеяли российский "луноход"

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В сети высмеяли необычное транспортное средство на четырех колесах в России, сравнив его с луноходом.

"Луноход-1 на старт! Наш не имеющий аналогов Луноход-1 к покорению космоса готов!" - написали на странице в Facebook "РаиссяТудей" и опубликовали соответствующее видео.

Пользователи отметили в комментариях: "Салон хороший, объемный. Батут бы траком не порвать!", "Маск на лопатках!", "Шах и мат, Илон Маск", "Аэродинамика! Понимать надо!", "Конструкторы не сумели, машина сама старается", Шухер! Телепортируемся!", "Ответ Dragon-2 SpaceX".

"Шах и мат, Илон Маск!" В сети высмеяли российский "луноход"
"Шах и мат, Илон Маск!" В сети высмеяли российский "луноход"
Новости
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"Шах и мат, Илон Маск!" В сети высмеяли российский "луноход"
"Шах и мат, Илон Маск!" В сети высмеяли российский "луноход"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский концерн "Калашников" разрабатывает собственный электромобиль и уверяет, что он в будущем будет конкурировать с Tesla Илона Маска, чем вызвал бурю ироничных комментариев в соцсетях.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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