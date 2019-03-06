"Шабаш зла": россиянин рассказал, почему пожелал Сталину "гореть в аду"

Россиянин Евгений Сучков, который на Красной площади в Москве бросил сломанные цветы в памятник Иосифа Сталина и назвал его "палачем народов", рассказал, почему решился на акт протеста.

Своим комментарием он поделился в интервью порталу Meduza. Отмечается, что мужчина является активистом проекта "Декоммунизация".

"Это – шабаш зла, а если ты ему не препятствуешь хотя бы словом, то ты соучастник этого зла, а я соучастником такого зла быть не хочу", – пояснил он.

Для активиста, по его словам, это был порыв нравственного долга. Мужчина отметил, что каждый день сталкивается со страшными свидетельствами репресированных, так как работает волонтером в музее ГУЛАГа.

Евгений Сучков Проект "Декоммунизация"

"Я не продумывал акцию, это было спонтанное решение. Собралась огромная толпа, многие были в летах, на все лады они хвалили советскую власть, хулили современную Россию, современное поколение и мир. Колонна ринулась к монументу, я в нее попал и принял участие", – рассказал он.

Мужчина рассказал, что один из организаторов акции памяти Сталина написал заявление в полицию, однако даже сами правоохранители "Посмотрели на него, как на юродивого". В результате, суд оштрафовал активиста на 500 рублей.

Скриншот из видео

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