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"Шабаш зла": россиянин рассказал, почему пожелал Сталину "гореть в аду"

1.9тЧитать материал на украинском

Россиянин Евгений Сучков, который на Красной площади в Москве бросил сломанные цветы в памятник Иосифа Сталина и назвал его "палачем народов", рассказал, почему решился на акт протеста.

Своим комментарием он поделился в интервью порталу Meduza. Отмечается, что мужчина является активистом проекта "Декоммунизация".

"Это – шабаш зла, а если ты ему не препятствуешь хотя бы словом, то ты соучастник этого зла, а я соучастником такого зла быть не хочу", – пояснил он.

Для активиста, по его словам, это был порыв нравственного долга. Мужчина отметил, что каждый день сталкивается со страшными свидетельствами репресированных, так как работает волонтером в музее ГУЛАГа.

Новости
"Разыграли казнь": активист пожаловался на дикость и пытки в России
Евгений Сучков

Евгений Сучков

Проект "Декоммунизация"

"Я не продумывал акцию, это было спонтанное решение. Собралась огромная толпа, многие были в летах, на все лады они хвалили советскую власть, хулили современную Россию, современное поколение и мир. Колонна ринулась к монументу, я в нее попал и принял участие", – рассказал он.

Мужчина рассказал, что один из организаторов акции памяти Сталина написал заявление в полицию, однако даже сами правоохранители "Посмотрели на него, как на юродивого". В результате, суд оштрафовал активиста на 500 рублей.

"Шабаш зла": россиянин рассказал, почему пожелал Сталину "гореть в аду"

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист России Владимир Соловьев закатил скандал в прямом эфире из-за Сталина.

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Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
А меня всё время интересует вопрос, за что скаклоиды так ненавидят Сталина? За жесткость управления? За политзаключенных? Странно слышать это от стада, главным лозунгом которого "Врагов Украины на гилляку" даже если эти "враги" - просто сограждане,несогласные с их мировоззрением. Так значит и они не против репрессий. За депортации? Странно слышать это от стада, визжащего, что "предателей - крымчан выселим в Россию". Значит и за депортацию. За голодомор? Так они выскакали себе страну, где пенсионер не в состоянии заплатить жкх, доктор-смерть усердно трудится над уменьшением поголовья аборигенов, а смертность в стране превысила рождаемость уже в 2 раза. За пропаганду и отсутствие свободы? Так пропаганда в Украине сейчас звучит из каждого утюга, а свободу можно увидеть невооруженныи взглядом, по посадкам и травле спецслужбами журналистов и несогласных, а теперь щемят даже тех, кто осмеливается задать вопрос президенту на улице. Основной посыл - Кто не с нами, тот против нас. Значит и свобода им не нужна. Остаётся только то, что он строил страну. Видимо это и есть причина?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Судя по практически полному отсутствию лба, актевизд отличается незаурядным умом и сообразительностью.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дешевый хайп для грантодателей.
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