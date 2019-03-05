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"Сгори в аду, палач народа!" На Красной площади в Москве произошло ЧП

8.5тЧитать материал на украинском

В Москве на Красной площади во время акции "Две гвоздики товарищу Сталину" у могилы советского вождя полиция задержала активиста.

Молодой человек бросил цветы в памятник, прокричав при этом: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей", передает Znak.com.

"Сгори в аду, палач народа!" На Красной площади в Москве произошло ЧП

Znak

"Сгори в аду, палач народа!" На Красной площади в Москве произошло ЧП

Znak

"Сгори в аду, палач народа!" На Красной площади в Москве произошло ЧП

Znak

После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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''Путин ведет по пути Гитлера'': в Москве прошла акция в поддержку Украины

На акции собралось порядка 400-500 человек. Она была анонсирована партией КПРФ и приурочена к 66-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале по всей России прокатились многотысячные митинги.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Под руководством Сталина были разбиты орды посвященного Рейха, а после своей смерти он оставил Сверхдержаву, контролирующую пол мира.
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Добровольська Марина
Добровольська Марина
Вот, он один против толпы.. А остальные считают массовые убийства и голодоморы ради индустриализации признаком величия. Не говорите, что виноват один путин. Они мечтают, бредят войной и расстрелами. Путин -лишь материальное воплощение коллективного бессознательного.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
интересно, а половина пота тоже в общедоступном месте захоронена и на ней тоже цветов полно? Поразительно - коммунисты несут цветы к могиле товарища и брата гитлера, палача, который легким движением руки уничтожал их же соратников тысячами.
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