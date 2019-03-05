"Сгори в аду, палач народа!" На Красной площади в Москве произошло ЧП

В Москве на Красной площади во время акции "Две гвоздики товарищу Сталину" у могилы советского вождя полиция задержала активиста.

Молодой человек бросил цветы в памятник, прокричав при этом: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей", передает Znak.com.

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После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На акции собралось порядка 400-500 человек. Она была анонсирована партией КПРФ и приурочена к 66-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале по всей России прокатились многотысячные митинги.

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