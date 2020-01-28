Сгорело все лицо: россиянин поджег бывшую жену в ТЦ. Видео

В Перми (Россия) мужчина поджег бывшую жену прямо на ее рабочем месте в торговом центре.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдений. Как сообщат 360, женщина попала в больницу с ожогами до 30% тела (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как мужчина зашел в торговый центр, подошел к прилавку, достал баллончик и обрызгал из него женщину-продавца. Та выбежала в зал, однако нападавший схватил ее за волосы и затолкал в подсобку. После этого мужчина поджег свою жертву.

Пострадавшая, по информации Telegram-канала "Подъем", попала в больницу с обширными ожогами. Более того, у нее полностью обгорело лицо. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

"У неё ожог тела – 35%, всё лицо. Она в тяжёлом состоянии в реанимации, но дышит сама. Врачи не дают никаких прогнозов, так как слишком большой ожог", – рассказали врачи.

Также сообщается, что раньше женщина была замужем за нападавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.