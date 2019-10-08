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8 октября • обновлено в 14:29
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Сгорели заживо: в России в ДТП погибли высокопоставленные чиновники. Фото

1.1т Читать материал на украинском

В России произошло жуткое ДТПс бензовозом, в котором заживо сгорели чиновники, занимавшие руководящие должности в районной администрации Вологодской области.

Как сообщает "Лайф", авария случилась на 56-м километре автотрассы Вологда – Новая Ладога.

Предварительно установленное, что 37-летний водитель авто пошел на обгон, но не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в бензовоз. В результате столкновения авто загорелось, все четверо человек в машине сгорели заживо.

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Погибшими оказались:

  • 47-летняя Мариам Смирнова – начальник отдела по управлению имуществом комитета имущественных отношений Администрации Череповецкого муниципального района.

  • 45-летняя Светлана Смирнова – начальник отдела сельского хозяйства.

  • 33-летняя Ольга Романова – глава сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Известно, что все погибшие проживали в Череповце.

ДТП в России

ДТП в России

ДТП в России

ДТП в России

ДТП в России

ДТП в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП девять погибших.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Вологда
Теги
ДТП Новости России чиновники
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