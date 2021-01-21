Сеть озадачило точно такое же фото Путина в синих плавках на Крещение в новости за 2019-й год

Пользователи сети обратили внимание на странность с фотографией президента России Владимира Путина на крещенские купания в 2021 году. Такой же снимок обнаружили в новости за 2019 год.

Изначально на это обратил пользователь Twitter под ником "Вашингтонский Обком". Он сделал вывод, что съемку купания за 2019 год выдали за 2021-й (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"И здесь н**бали: Выдали съемку крещенского купания 2019 года за 2021-й", – убежден пользователь.

В комментариях многие начали возмущаться, а некоторые писали, что подозревали о постановочном видео этого года.

Однако один из пользователей обратил внимание на то, что архивная новость за 2019 год изначально содержала другой снимок.

Также, по его словам, в коде видно, что фотография обозначена 2021 годом.

Другой читатель добавил, что поиск по данному фото выдает только 2021-й, а не 2019 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин 19 января искупался в проруби и стал предметом насмешек в сети. Некоторые пользователи предположили, что запись была постановочной, и сняли ее якобы в съемочном павильоне. Также они обратили внимание на то, что у президента РФ изо рта не шел пар, как это должно быть при минусовой температуре.