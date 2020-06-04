Сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании: видео
Президент России Владимир Путин во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным "одобрительно" постучал кулаком по столу.
Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, в этот момент Путин говорил, что правительством проделана очень большая работа по восстановлению экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно", – отметили журналисты кремлевского пула.
Такой жест президента РФ с иронией восприняли в соцсетях.
"Возможно, это нервный тик", "Он передает нам скрытые послания через стук", "Сигнал SOS передает?", "Что это вообще за новости? Это уже поздний Брежнев или еще ранний?", – недоумевают пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал Россию отдельной цивилизацией и насмешил сеть.