Сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании: видео

Президент России Владимир Путин во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным "одобрительно" постучал кулаком по столу.

Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, в этот момент Путин говорил, что правительством проделана очень большая работа по восстановлению экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путин "одобрительно" постучал по столу

"Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно", – отметили журналисты кремлевского пула.

Такой жест президента РФ с иронией восприняли в соцсетях.

"Возможно, это нервный тик", "Он передает нам скрытые послания через стук", "Сигнал SOS передает?", "Что это вообще за новости? Это уже поздний Брежнев или еще ранний?", – недоумевают пользователи.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал Россию отдельной цивилизацией и насмешил сеть.

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