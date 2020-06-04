Главная Новости
5 июня • обновлено в 02:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании: видео

775
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным "одобрительно" постучал кулаком по столу.

Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, в этот момент Путин говорил, что правительством проделана очень большая работа по восстановлению экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путин "одобрительно" постучал по столу

Путин "одобрительно" постучал по столу

"Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно", – отметили журналисты кремлевского пула.

Такой жест президента РФ с иронией восприняли в соцсетях.

"Возможно, это нервный тик", "Он передает нам скрытые послания через стук", "Сигнал SOS передает?", "Что это вообще за новости? Это уже поздний Брежнев или еще ранний?", – недоумевают пользователи.

Сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании

Скрин Twitter

Сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании

Скрин Twitter

Сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал Россию отдельной цивилизацией и насмешил сеть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
видео соцсети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 411.

    Вылечились: 11 042. Умерли: 747.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги