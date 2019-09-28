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28 сентября • обновлено в 18:39
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Сестры Хачатуряна подали в суд на мать его дочерей-убийц

4.2т Читать материал на украинском

Сестры убитого тремя собственными дочерьми российского бизнесмена Михаила Хачатуряна подали в суд на мать девочек за ее скандальное заявление в СМИ.

Марину и Наиру Хачатурян разозлили комментарии Аурелии Дундук в адрес их покойного брата. Об этом стало известно на Telegram-канале Mash.

Женщина выступает в различных передачах и рассказывает, каким жестоким отцом и мужем был Михаил.

Михаил Хачатурян

Михаил Хачатурян

kp.ru

Новости
Били молотком и ножом: сестры Хачатурян рассказали страшные подробности убийства отца-насильника

В последний раз в эфире НТВ Дундук назвала его "зверем и абсолютным злом". Сестры не на шутку оскорбились и поэтому приняли решение подать на Аурелию в суд.

Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян

Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян

news.rambler.ru

За моральный ущерб родственницы покойного требуют миллион рублей. Первое заседание пройдет 30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет Кристина, Ангелина и Мария нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

  • Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

  • По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

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Место
Россия
Теги
секс скандал скандалы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какого такого Хачатуряна они сестры?
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