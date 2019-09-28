Сестры Хачатуряна подали в суд на мать его дочерей-убийц

Сестры убитого тремя собственными дочерьми российского бизнесмена Михаила Хачатуряна подали в суд на мать девочек за ее скандальное заявление в СМИ.
Марину и Наиру Хачатурян разозлили комментарии Аурелии Дундук в адрес их покойного брата. Об этом стало известно на Telegram-канале Mash.
Женщина выступает в различных передачах и рассказывает, каким жестоким отцом и мужем был Михаил.
Михаил Хачатурян
kp.ru
В последний раз в эфире НТВ Дундук назвала его "зверем и абсолютным злом". Сестры не на шутку оскорбились и поэтому приняли решение подать на Аурелию в суд.
Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян
news.rambler.ru
За моральный ущерб родственницы покойного требуют миллион рублей. Первое заседание пройдет 30 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет Кристина, Ангелина и Мария нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.
Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.
По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.
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