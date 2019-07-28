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СерпомПо
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Путин бежал из Москвы

4.9т

В день протеста он уехал из столицы. От своего народа, который опять обокрали. Теперь не на выборах, как в 2011-м, а заранее, на подходе.

Он бежал из Москвы не зная, что делать с народом. Отдал приказ запугать, погасить пламя, задержав лидеров. Не удалось. Не испугались. Вышли. Мирно. Без оружия. Против дубин.

Какой символ.

Сесть в батискаф и уйти на дно, в тишину. Где темно, нет шума, упреков, вопросов. Забыть о том, что наверху стоит пустой Кремль, вокруг бушует народный ураган и никого, кроме полиции, между испарившейся властью и народом. Никого и ничего. Осталась голая, тупая сила.

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И полиция кричит растерянно по рации, гоняясь за демонстрантами: "Что теперь делать?". Пока кричит. Пока не надоело.

Он хорошо научился за 20 лет чтить мертвых. Возлагать венки, стоять с опущенной головой, вытянув руки и распрямив спину. С ними просто – они не ответят. С живыми ему трудно.

Горячий июльский день 27-го склонился к вечеру. На Москву упала вечерняя прохлада, в окнах зажегся свет. Завтра придет новый день. Люди по всей России, следившие, затаив дыхание, за столицей, проснутся немного в другой стране. Она двинулась вперед – от безмолвия, смирения, покорности. Теперь она пойдет дальше и дальше, все ускоряя и ускоряя шаг.

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Автор
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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Источник
Источник: Telegram СерпомПо
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Пронин Денис
Пронин Денис
А вот и "эффект бумеранга". Нечего было раззевать роток на территрию Украины. Теперь будет ВВП бояться, и от трусости уйдет он в мир иной. От паранойи быстро не лечаться!
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Люди по всей России, следившие, затаив дыхание, за столицей, проснутся немного в другой стране. Она двинулась вперед – от безмолвия, смирения, покорности..." - дай то Бог. "Из искры возгорится пламя!".
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Урбан Петр
Урбан Петр
Свавильный Николай, дай-то бог, в России в 17 году было две революции, но мы забываем, что комуняки обезглавили народ.
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
"Комментарии на сайте не модерированы", числится один,а где он?))))
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