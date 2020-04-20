Сериал "Зулейха открывает глаза" взбесил россиян: в сети вспыхнула "война" мнений

В России разгорелся скандал из-за выхода на экраны сериала "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченной и сосланной в Сибирь татарской женщины, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной.

Серии показали на телеканале "Россия 1". Однако многих они не впечатлили, в сети среди россиян началась настоящая "война" мнений, пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что роман вышел в 2015 году и собрал множество хвалебных отзывов и в том же году получил сразу три престижных литературных премии. Поэтому критики и читатели с особым нетерпением ждали экранизации. Но в результате, в частности, приверженцев СССР в нем обидело "очернение" советской истории, а татар – постельная сцена в мечети и мрачная картина традиционной семейной жизни.

Сериал "Зулейха открывает глаза" спровоцировал бурную реакцию в России из-за сенсационного сюжета

"Прямолинейный банальный антисоветизм и русофобия" – это в массовых изданиях критикуют сериал с Хаматовой про татар (весна 2020 года). Впрочем, началось еще до премьеры", – прокомментировал Александр Морозов.

"Книга "Зулейха" получила премию и была, казалось бы, прочитана. Но выяснилось, что нет – только после экранизации народ открыл роман. И пошло... Удивление литкритиков "как так, все же тихо было" можно понять. Было тихо, потому что читал узкий круг, а тут начал читать широкий. И все изменилось", – считает Наталья Осипова.

"В лучших традициях Солженицына, нам покажут, как "безумный" Сталин косил по сто миллионов людей в месяц, офицеров НКВД, которые день не могли прожить, не замучив невиновного человека. И, разумеется, покажут страдания народа, который мучился под властью большевиков", – написала Ольга Братушенко.

Реакция россиян

"Государство заказало фильм! Есть ФИО тех, кто наши налоги вбухивает в фильм, который поддерживает кучка либералов. Все, что связано с историей России, им не по нраву. Не нужны россиянам такие фильмы", – заявила Мелания Панасенко.

"Один из ведущих каналов "порадовал" нас очередным антисоветским шедевром. Но поскольку "антисоветчик – всегда русофоб", то на федеральном канале с большой помпой идет русофобский сериал… Посмотрев такое "кино", в Европе снесут еще несколько памятников нашим маршалам, и надругаются над могилами наших солдат. Удивляться нечему. Хочется только спросить: сколько еще будут снимать подобной псевдоисторической кинематографильщины? В духе Солженицынского "Архипелага Гулаг" – то есть фантастика, где реальность заменяется байками и выдумками, мифами и откровенным враньем", – высказался Николай Стариков.

Реакция россиян

"Мне кажется, современные режиссеры просто смакуют всю грязь, ужас. Они все воспитаны на западных "ужастиках", только там это выдумки, а наши режиссеры и писатели нашу историю представляют в виде ужастика. Как же с такими упырями наши родители построили такое великое государство. Как достали эти современные фильмы! Совсем нечего смотреть", – добавила Наталья Яковлева.

Другие отмечали, мол, "кроме разжигания ненависти, этот гадкий фильм ничего не несет". Оскорбления и обвинения в нелюбви к родине посыпались также в адрес исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой.

Некоторые же подчеркнули, что критика послужила только к рекламе сериала. При этом были и те, кто заступился за фильм. Например, музыкант Андрей Макаревич.

"Книга "Зулейха открывает глаза" появилась не так давно и стала сенсацией – собрала всевозможные премии, и главное – была очень тепло встречена читателями (это не всегда происходит с книгами, отмеченными премиями.) Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих". Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет. А Чулпан вообще прекрасна. Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу – говном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – написал он.

Реакция россиян

Примечательно, что автора антисоветского романа, по которому снят сериал, неожиданно стал защищать даже террорист "ДНР" Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду".

"Я роман Яхиной не читал... Зато я очень хорошо знаю, что такое коллективная травля. Быть может, экранизация так себе, я не знаю. Но тут, гляжу, все собрались: оскорбленные татарские общественники ("наши женщины не такие!"), сталинисты, антисталинисты, прохожие. Давайте чуть полегче. Я прошу", – заявил он.

Реакция россиян

Другие же попытались не просто защитить сериал и книгу, но и понять, почему они могли вызвать такую реакцию.

"Первопричина в том, что эти редакторы и продюсеры сами вырастили такую аудиторию. если много лет кормить только скрепами, конечно, взорвется у аудитории отклонение от этих скреп, не говоря уж о другой точке зрения", – считает Кюлле Писпанен.

Ранее OBOZREVATEL писал, о чем рассказывает сериал "Зулейха открывает глаза", который спровоцировал бурную реакцию в России из-за сенсационного сюжета.