У "Газпрома" явно возникли какие-то серьёзные проблемы с "Северным потоком-2", что начинает отражаться и на выборах в Украине.

С 8 марта в СМИ РФ запустили и стали посильно разгонять довольно странную статью "Украине придётся продать газопровод из-за действий Германии" за подписью некоего Ивана Данилова. Текст её состоит из общих рассуждений о том, что в связи с намеченным на 1 января 2020 г. пуском "Северного потока-2" менеджеры Нафтогаза и эксперты из Польши якобы стали дружно и активно рекомендовать Кабмину срочно и немедленно продать украинскую газотранспортную систему Германии. Автор снисходительно даёт разрешение немцам на покупку украинской трубы по цене металлолома, но дружески их предупреждает: в свете "Северного потока-2" эта труба скорее пассив, чем актив.

Статья – однозначный "вброс" по линии "Газпрома" и ФСБ, но возникает вопрос, а зачем им это было нужно? Отчасти на него отвечает сам автор – виртуальный Иван Данилюк, когда вкратце сообщает, что с юридическим аспектом включения на полную мощность "Северного потока-1" тоже были проблемы в свете законов ЕС, но для него якобы сделали из них исключение по настоянию Германии. Автор уверяет, что и для "Северного потока-2" тоже сделают исключение, и не заставят "Газпром" передавать его другой компании, как того требуют правила ЕС, предписывающие, что поставщик и транзитёр газа должны быть разными юридическими лицами.

Эта уверенность наигранная. Если бы всё обстояло так, то статья Данилюка в таком виде не появилась бы. В "Газпроме" уже волнуются, что с юридическим и политическим аспектом подключения "Северного потока-2" будут большие проблемы и спешат сами что-то предпринять для их смягчения. Можно сказать, "газовый ключ" по принуждению РФ к выводу войск с Донбасса начинает плавно вращаться.

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На нём есть и одна интересная "бороздка" – часть "Северного потока-2" может стать собственностью Украины в порядке исполнения решений Стокгольмского арбитража о взыскании денег с "Газпрома". В 2020 г. в Кремле могут с огорчением для себя понять, что "Северный потоко-2" строили только для того, чтобы передать его Украине. Так что, ничего удивительного, что в "Газпроме" и в ФСБ начинают суетиться.

У "Северного потока-2" намечаются и две технические проблемы.

Первая, есть подозрение, что "Газпром" в 2021 г. не сможет наполнить его на всю мощность, так как своего газа у него для этого не хватит. Первый симптом – скандал, разразившийся в Москве в начале марта из-за того, что "Газпром" на 5 млрд. кубов завысил объёмы экспорта газа за 2018 г. С коммерческой точки зрения было бы понятно, если бы он их занизил, чтобы уменьшить свои налоговые отчисления. Но завышение объёмов – это типично советская приписка. В условиях СССР такие приписки имели свой смысл, но в условиях РФ у них может быть только сдвоенная рекламная и политическая цель: убедить Кремль и партнёров в ЕС, что газ у "Газпрома" есть в больших объёмах.

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Вторая проблема может быть связана с какими-то сложностями по укладке самих труб "Северного потока-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер 6 марта в Москве на встрече с Райнером Зеле, главой австрийской газовой компании ОМV, очень странно заявил, что уже уложена ровно треть длинны "Северного потока-2" – 818 км труб. Информацию об этом поместил официальный сайт "Газпрома". Но вся длинна "Северного потока-2" – 1224 км. Так что, Миллер должен был сказать Зеле, что уложена не треть, а две трети, что было и логично, так как в конце февраля "Газпром" сообщал о прокладке половины – 600 км. Но Миллер почему-то упорно настаивал, что проложена "ровно треть". Почему врал Миллер? Потому, что в день укладывают 3 км труб, и с конца февраля до 6 марта никак нельзя уложить те 218 км, на которые произошёл скачок с 600 до 812 км. На их укладку надо 73 дня, – более двух месяцев. Но Миллер зачем-то втюхивал Зеле, что 818 км – это ровно треть от 1224 км. Обрусевший немец Миллер зачем-то тупо разводил австрийского партнёра.

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Зачем это делал Миллер? Вероятно, с укладкой "Северного потока-2" не всё в ажуре, как об этом сообщает "Газпром", и там окончательно запутались в своей двойной или тройной бухгалтерии. Запутались до смешного и подставили шефа. Похоже, у Кремля с "Северным потоком-2" вызревает экономическая "Цусима" и там лихорадочно пытаются её предотвратить. Складывается впечатление, что судьба руководства "Газпрома" и всей РФ уже прямо зависит от результатов выборов в Украине, и Киев всё активней "делает политику" в Восточной Европе.

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